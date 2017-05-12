俄升级版T-72坦克首次亮相

英国《简氏防务周刊》网站5月10日报道称，在莫斯科举行的胜利日阅兵式上，俄罗斯展示了首批升级版T-72B主战坦克。
据称，这款主战坦克将被纳入俄罗斯国防部所称的T-72B3标准，虽然这款升级版坦克与现役的T-72B3标准坦克有诸多不同之处。
T-72B3坦克是俄罗斯现役的T-72型坦克中较为先进的一款，其特点是配有2A46系列125毫米口径无膛线炮、索斯纳-U型瞄准系统、1A40-4火控系统、配有热成像仪的火炮周视（日间/夜间）瞄准系统和一款新式弹道计算机。
在此次莫斯科阅兵式上亮相的新版T-72B3坦克根据现役B3型坦克在抗毁性上进行了大量升级工作。新式爆炸反应装甲在设计上对现役T-72B3坦克的设计弱点进行了一些修改，新版坦克的防护性能将与出口型T-90MS坦克相当。
正面所做的改动仅限于在火炮防盾左侧加配了一个小型的爆炸反应装甲组件，这样就可以覆盖T-72B3坦克上的一个暴露无遗的位置了。此外，转动炮塔的后侧方加配了9块长方形爆炸反应装甲组件。再有，该主战坦克的前3/4履带区域都安装了装甲侧板。
据报道，升级版T-72B3的机动性有所改善。驾驶员的情境意识也有所提高，一部反向摄像机会把画面传输给驾驶员所在隔间里安装的一个监视器。
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