中国去年网购额超美英之和 俄媒：成世界标杆

俄媒称，中国电子和移动零售市场不仅赶上了美欧，而且在一些方面成为全世界的标杆。
据俄罗斯《生意人报》网站5月8日报道，美国波士顿咨询公司和中国阿里巴巴集团公布了题为《新零售：中国给西方的一课》的联合研究报告。报告指出，2016年中国消费者在网上花掉了近7500亿美元，比同期美国人和英国人加起来的消费还多。
报告作者认为，其中原因不只是中国人口众多。上世纪90年代在线贸易在美国诞生时，刚刚开始市场化改革的中国连普通零售业也非常不发达。如果说已习惯于贸易高标准的美国人必须改变自己的偏好，那么中国人则“跳过”了在普通零售业的消费。
报告指出，电商迅速在中国成为常态，其发展之迅猛，使中国已经在这方面超过了西方。
手机电子商务的发展亦是如此。很多中国人跳过了个人电脑时代，直接开始使用智能手机。这也解释了大屏幕的三星手机首先在中国站稳脚跟的原因。
波士顿咨询公司和其他分析师预测，到2020年，手机购物占中国电子零售业的比重将达到74%（美国为46%）。同时，中国电商的发展没有放缓迹象，未来5年将年均增长20%，比英国或美国快一倍。
专家们在分析中国和西方市场的动态和消费者行为后得出结论，所有在线零售商必须完成同样的任务，首先是建立多样化的销售渠道。它们应把线上和线下零售的优势结合起来，为用户提供方便快捷的购买、挑选、比较和物流条件。
报告指出，线上和线下贸易的界线正在消失，买家的想法和行为将成为影响卖家怎么做的决定性因素。市场玩家将通过个性化推荐来更加积极地吸引客户。这正是阿里巴巴所说的“新零售”。
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