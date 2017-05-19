热门候选人拒绝接任FBI局长 特朗普政府人事混乱

特朗普政府为联邦调查局（FBI）寻找一位新局长的努力16日遭遇阻碍，两位潜在的热门人选均表示他们无意接任这一职位。
据路透社5月16日报道，法官梅里克·加兰和来自得克萨斯州的参议员约翰·科宁的顾问分别向路透社表示，身边的人都劝他们不要接手FBI局长的职务，警告他们这相当于放弃重要而又安全的工作，去接受一个充斥着政治斗争和争议的岗位。
这些不愿透露姓名的顾问表示，在特朗普5月9日突然将詹姆斯·科米解职之后，新上任的FBI局长在工作上几乎没有安全性可言，也必定会受到政坛观察人士的密切监督。
报道称，距离特朗普就最终人选作出决定还有三天，加兰和科宁纷纷表态撇清自己，这表明在特朗普政府陷入混乱之际，白宫寻找FBI局长继任者的道路困难重重。
除了FBI局长一职外，其他政府重要岗位也很难找到合适的人选。
据消息人士透露，特朗普常常与他的高级助手发生矛盾，他要求助手忠于自己，还在公开场合惩罚那些跟他有矛盾的官员，这样的做法使得一些有经验的人不愿在政府中担任职务。
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