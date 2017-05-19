“泄密门”让特朗普再陷窘境 或为被弹劾新添证据

特朗普16日受到美国议员——包括一些来自本党共和党的议员——的压力，要求他进一步解释为什么向俄罗斯高官透露高度敏感的情报。
国会要求“全面解释”
据路透社5月16日报道，共和党人、众议院议长保罗·瑞安表示希望得到全面的解释。参议院民主党领袖查尔斯·舒默则呼吁白宫公布特朗普谈话的副本。
据美国《外交政策》双月刊网站5月16日报道，据《华盛顿邮报》15日报道，特朗普10日“即兴发挥”，向俄罗斯外长拉夫罗夫和俄驻美大使谢尔盖·基斯利亚克透露了美国盟友提供的“机密”情报——有关“伊斯兰国”组织（IS）对航空构成的威胁。
报道称，前政府官员表示，特朗普此举的真正危险并不在于他做了违法的事，而在于这类行为可能引起“连锁反应”，外国伙伴可能将不愿分享敏感情报，从而影响美国跟踪安全威胁的能力。
据《今日美国报》网站5月16日报道，有报道称，特朗普与俄罗斯官员分享的机密情报来自以色列，这让以色列情报官员吓出了冷汗。数月前，以色列就接到警告说，在与特朗普政府分享情报时需要小心，而如今这个警告变成了现实。
以色列引以为豪的情报机构以遍布中东的情报收集网络著称，他们会定期与最亲密盟友美国分享情报。以色列前情报官员迈克尔·赫尔佐克说，上周的事件可能导致以色列今后在分享情报时作出调整。
赫尔佐克说：“情报机构间的一个老规矩就是，当你从盟友那里得到情报后，在没得到明确允许前不能将其透露给第三方。”他说，这次泄密还可能会有损情报来源以及对可能的袭击阴谋信息进行收集的能力。
据英国《卫报》网站5月16日报道，只要有机会，特朗普根本无法抵御泄露高度机密情报的诱惑。现在特朗普承认，他在与俄罗斯外交官会面时的确透露了一些机密情报：IS企图对西方实施袭击的计划细节。
特朗普破坏情报共享协议的行为可能导致一连串反应，引发新一波危机。提供情报的盟国很可能会对美国保守秘密的能力失去信心。其他国家将掂量一下该向华盛顿提供什么样的情报，这可能拖慢全球反恐情报共享进程。这种情况可能导致致命后果，让IS或“基地”组织有机会钻空子。
据美国《一周》周刊网站5月16日报道，特朗普在与俄罗斯官员会谈时泄露了“高度机密”的情报。这是表明特朗普不称职的最新证据。
报道称，美国总统有权解密情报，所以特朗普可能并没有违法。但他泄露这些机密情报，可能违反了他的总统誓言，这其实是可能遭到弹劾的错误。
报道称，这并非可能导致特朗普遭弹劾的唯一问题。他上周解雇联邦调查局（FBI）局长科米，以阻挠科米调查俄罗斯试图影响美国大选并可能同特朗普竞选团队勾结的问题，这与导致尼克松提前辞职的错误一样恶劣甚至更加严重。事实证明特朗普不适合当美国总统。
白宫辩解惨遭“打脸”
据法新社5月16日报道，在《华盛顿邮报》报道称特朗普向俄罗斯官员泄露了有关IS的高度机密情报后，特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特否认特朗普造成了“国家安全疏失”。
麦克马斯特在白宫的记者会上说：“这篇报道的前提是错的，总统没有任何不妥当的讲话，没有造成任何国家安全疏失。”
当被问及是否担心特朗普破坏了美国的情报关系时，麦克马斯特说：“我一点也不担心。”
据美国《华盛顿邮报》网站5月16日报道，特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特当日说，总统在上周会见俄罗斯官员时透露机密情报的决定“没有任何不妥”。这是白宫为平息有关特朗普可能危害了一个重要情报来源的报道所做的最新努力。
由于总统在解密情报方面有着很大的权力，他向俄罗斯人透露情报不太可能违法。然而特朗普与一个地缘政治对手分享机密情报仍是危险的——这一情报是美国的重要伙伴通过敏感的情报共享协议提供的，就连一些头号盟友以及其他政府官员都不知道其中的一些细节。
同一天，特朗普本人在推特上承认他确实向俄罗斯方面披露了一些机密情报——从而令人吃惊地证实了《华盛顿邮报》的报道，而此前白宫一直在竭力否认此事。
据美联社5月16日报道，当有报道曝料称特朗普曾向俄罗斯外交官泄露机密情报时，白宫很快派特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特出面宣称，有关报道“失实”。
但很快，麦克马斯特的声明遭到了特朗普本人的削弱。这使得麦克马斯特成为又一位同老板公开唱反调的助手。而在白宫，可信度问题正在成为一种职业危机。特朗普说，他的确向俄罗斯提供了一些情报。但他坚持认为这没什么问题。
报道称，在特朗普政府中，这种冲突很常见。有时，他的助手或代表拼命为一些观点争辩，但特朗普后来却对这些观点作了反驳。这种情形在共和党人和民主党人中引发忧虑。共和党沟通战略师亚历克斯·科南特说：“缺乏可信度会让各种危机变得更难处理。”
据德国《明镜》周刊网站5月16日报道，可疑地解雇了FBI局长科米，发布耸人听闻的推文，草率地泄密：没有哪位对手像特朗普自己那样折腾他自己。这位美国总统的喋喋不休是致命的。
就像解雇科米后那样，这次美国总统又打脸替他辩护称他没有泄密的人。他倔强地说，他绝对有权力这么做。
报道称，为特朗普工作一定是世界上最出力不讨好的差事：不论他的发言人多么小心谨慎地论述，不论他的团队多么深思熟虑地设置防线，这位总统总会拆毁别人试图给他建起的防护墙。现在甚至连共和党人都厌倦了他们这位令人困惑的不靠谱的领导人。
又被爆料“妨碍司法”
据法新社5月17日报道，特朗普的状况变得日益艰难：他先被指责对俄罗斯外交官透露太多，现在又被怀疑曾试图结束FBI的一项调查。接连的爆料让他处境艰难。
法新社援引美国《纽约时报》16日的报道称，特朗普在2月中旬曾要求FBI局长科米结束对前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林的调查。特朗普上周罢免科米引发轰动。
报道公布了具体细节：科米将他们的对话记录下来——特朗普当时说的是：“这是个好人。我希望你能放过他。”
白宫断然否认这种说法——这可能构成妨碍司法。白宫表示，总统“从未要求科米先生或者其他任何人结束任何调查”，“这个报道没有忠于总统和科米先生的对话”。
弗林在2月份被迫辞职，原因是隐瞒了与俄罗斯驻美大使的数次通话，其中几次通话谈到美国对莫斯科的制裁。
《纽约时报》指出，科米有一个习惯，会认真记录所有他认为日后可能引发争论的对话的内容。
美国国会反应激烈。参议院民主党领袖查尔斯·舒默对最近的爆料感到“震惊”。他说：“这是对国家前所未有的考验。”参议院情报委员会主席、共和党人理查德·伯尔则慎重得多。他表示，还需要“比匿名消息更多的内容”才能说服自己。
据路透社5月16日报道，特朗普解除了FBI局长科米的职务，随后又在与俄罗斯外长会谈时讨论了机密情报。在一周的乱象之后，今天出现了爆炸性的新进展。
看过科米备忘录的消息人士说，特朗普曾要求他结束对前总统国家安全事务助理弗林与俄罗斯关系的调查。此事在国会山引发不安，令人怀疑特朗普是否企图干预联邦调查。
报道称，民主党参议员理查德·布卢门撒尔说：“该备忘录是妨碍司法的有力证据，应由独立特别检察官立即展开调查。”
宪法专家欧文·切雷明斯基说：“总统要求FBI停止刑事调查是妨碍司法的行为。尼克松就是因为这个才辞职的。”
不过，专家们说，在妨碍司法的指控中，意图是关键要素，特朗普的话可以有不同解读。特朗普说他“希望”科米停止调查，而没直接下命令，所以指控可能成立，但证据不那么充分。
据英国广播公司网站5月17日报道，美国媒体报道，特朗普曾要求FBI局长科米停止调查前总统国家安全事务助理弗林与俄罗斯的关系。
一些政客和评论人士提到妨碍司法公正，甚至弹劾。众议院情报委员会的共和党人亚当·希夫表示，特朗普的干预一旦证明属实，就足以算得上“干预或妨碍调查”。参议员麦凯恩说，特朗普的丑闻已达到“水门事件的规模”。
报道称，独立参议员安格斯·金在被问及此事是否距可能的弹劾又近了一步时说：“我必须说，是，因为妨碍司法公正是严重违法行为。”
如果这是一个由民主党控制的参议院，弹劾文件可能已经在起草了。不过，国会目前由共和党控制，要他们弹劾特朗普会是一件大事。
而美国公共政策民调所16日发布的一项民调显示，48%的美国人希望对特朗普发起弹劾案。
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