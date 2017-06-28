百世物流拟赴美上市 或为今年中企在美最大IPO

外媒称，阿里巴巴支持的百世物流（Best Logistics）已申请在纽约上市，拟筹资10亿美元，这可能是中资公司今年在美国进行的最大规模上市。
据英国《金融时报》网站6月27日报道，此次首次公开发行（IPO）试图利用投资者对中国电商以及中国快速增长的物流行业的兴趣，该行业去年递送310亿个包裹，比前一年增长大约50%。
在去年的一轮融资中，百世物流的估值达到30亿美元，该公司在美国的名称将变更为Best Inc。阿里巴巴是该公司最大单一股东，持股23.4%。创始人周韶宁持有14.7%的股权。强大的在线地盘使阿里巴巴成为中国快递和物流发展的推动力量。
百世物流计划将上市筹集的资金投入集团的扩张计划。过去3年，该公司的收入增长近两倍，至13亿美元。与此同时，去年亏损增长近一倍，至1.98亿美元。
目前，中国物流行业占全球每年9万亿美元物流行业的四分之一。
预计百世物流将在夏季过后上市，据亚洲一些券商称，在经过多年的疑虑后，目前国际投资者对中国的兴趣开始升温。
百世物流将是今年第四家赴美上市的中国公司，也是自中通上市以来中资公司在美国规模最大的IPO。负责百世物流此次IPO的投行包括花旗集团（Citigroup）、瑞信（Credit Suisse）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）和德意志银行（Deutsche Bank）。
另据美国《华尔街日报》网站6月27日报道，根据监管文件，一家由阿里巴巴集团和富士康科技集团支持的中国物流公司在美国申请首次公开募股（IPO）。
位于阿里巴巴总部所在地杭州的百世物流26日表示，计划在纳斯达克发行美国存托股票（ADS）。
该公司尚未披露计划筹资的金额以及公司估值水平，但表示发行总规模最多可达7.5亿美元。不过，这一数字可能只是用来计算该公司IPO注册费用的占位数据。
《华尔街日报》曾报道，百世物流去年估值超过30亿美元，此前该公司向12名新投资者筹集了7.6亿美元。支持中国迅速增长的电子商务领域的该国物流公司已从投资者手中吸引了数十亿美元资金。由谷歌中国前任联席总裁周韶宁于2007年创立的百世物流通过设立遍布中国的仓库和分销网络迅速增长。
阿里巴巴是百世物流的最大股东，持有后者约23.4%的股份。百世表示，与阿里巴巴的战略伙伴关系为该公司提供了进入阿里巴巴在线和移动商务平台的通行证。
此外，据路透社报道，中国物流企业百世物流26日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开发行（IPO）招股书。但百世物流尚未决定在纽约证券交易所还是纳斯达克全球市场上市。
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