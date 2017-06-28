中方批印军越境阻我修路：严重危害边境地区和平

外媒称，中国人民解放军6月26日指责印度军队阻拦中方在中印边界锡金段的中国境内修建一条公路，并表示这一举动严重危害边境地区的和平与安宁。
据印度新德里电视台网站6月27日报道，中国国防部新闻发言人任国强发表声明称，中方近日在洞朗地区进行道路施工时，遭到印军越线阻拦。
声明说，（印度承认）双方对锡金段边界走向没有异议。中方修建上述道路完全是在自己领土上的主权行为，印方无权干涉。此前中方已就此向印方做了通报。这种做法“严重危害边境地区和平与安宁”。
另据英国广播公司网站6月27日报道，中国国防部指责印度军队在中印边界锡金段跨界阻挠中方正常活动。报道称，中印之间此前不时就边界问题出现纠纷，但少有像这次由国防部发言人直接指印度危害边境地区和平。
此外据国防部网站消息，国防部发言人就印军在边界单方面挑起事端答问时还指出，中方致力于发展中印双边关系，也坚定捍卫自身正当权益。希望印方与中方相向而行，不采取任何使边界问题复杂化的举动，共同维护两国关系发展良好势头。
另据《印度斯坦时报》网站6月27日报道，针对印度士兵在中印边界锡金段“越界进入中国境内”，中国外交部27日表示，中方在北京和新德里都已经向印度方面提出了严正交涉。
中国外交部发言人陆慷在27日的例行记者会上表示，长期以来，中国政府从中印友好关系大局出发，克服巨大困难，做了大量工作，为印度官方香客赴西藏朝圣提供了必要便利。但是，近日印度边防人员在中印边界锡金段越界进入中方境内，出于安全考虑，不得不暂缓安排印度官方香客团经过中印边界锡金段乃堆拉山口入藏朝圣。
陆慷说，至于下一步安排，“这当然是需要印度方面首先采取必要措施缓解由于非法进入中国境内造成的安全紧张，为印度官方香客经乃堆拉山口赴藏朝圣创造必要条件”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost