澳大利亚大堡礁估价560亿澳元 超12座悉尼歌剧院

法媒称，一份研究报告称，澳大利亚大堡礁价值560亿澳元（约合420亿美元），是一个“大到不容失败”的生态系统和经济促进因素。
据法新社6月26日报道，大堡礁基金会委托研究机构德勤经济首次对其经济和社会价值作出评估。利用经济模型进行评估后，报告称大堡礁对旅游业的价值为290亿澳元，支撑着6.4万个就业岗位。
“间接或非使用”价值——对尚未到访但听说过它的人的价值——预计达240亿澳元，剩下的是对娱乐用户的价值。
这项研究基于为期六个月的分析。当前这座珊瑚礁正因气候变化导致海水温度上升而连续两年出现珊瑚白化现象，这是前所未有的。
农业废弃物、开发和刺冠海星也给大堡礁造成了压力，而今年袭击该地区的一场飓风让问题恶化。
大堡礁基金会负责人史蒂夫·萨金特说，该研究表明，没有哪项澳大利亚资产对“澳大利亚品牌”国际认知度的贡献像大堡礁这么大。他说：“这座珊瑚礁价值560亿澳元，超过12座悉尼歌剧院。这份报告发出了一条明确的信息：大堡礁——作为一个生态系统、一个经济促进因素和一个全球宝藏——大到不容失败。”
该研究调查了1500名澳大利亚人和来自10个国家的国外受访者，发现人们出于一系列理由重视这座珊瑚礁——不仅因为它对旅游业十分重要，也因为人们相信，没了大堡礁，澳大利亚将变得不一样。
报告的第一作者、德勤经济的约翰·奥马奥尼说，这座珊瑚礁显然是“无价和不可取代的”。他说：“但我们已将其看作是在许多方面具有惊人价值的‘资产’——从生物多样性和创造就业的潜力到对重要产业的支撑和在国际游客中的声望。”
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