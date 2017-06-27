防火测试失败率100%令英国高楼风险更加令人担忧

政府宣布，在格伦费尔大楼大火之后，官员检查的所有髙楼建筑的保温材料都没能达到防火标准，导致人们对该问题的担忧大大增加。英国社区和地方政府事务大臣赛义德•贾维德在24日晚上发表的声明中宣布了这一未达标率。贾维德在声明中说，来自17个地方政府的34个地点的样品都没能在防火测试中达标。
测试从22日开始，英国首相特雷莎•梅22日在议会下院发表讲话时说，一些高层居民楼使用的保温材料在防火测试中未能达标。伦敦西部的格伦费尔大楼在6月14日凌晨失火，火势沿着可燃的外墙保温层蔓延，之后这个问题引发担忧。格伦费尔大楼大火导致至少79人死亡或失踪。
贾维德的声明称:“到目前力止，所有送检的样品都没能达标。”这个未达标率大幅度增加了地方当局不得不仿效伦敦北部的卡姆登市政会做法的可能性。该市政会23日疏散了4座保温材料未达标的髙层居民楼里的4000人。卡姆登市政会强调称，采取该措施是因为多个与消防安全有关的担忧，而不仅仅是因为保温材料的问题。
【法新社伦敦6月24日电】加快疏散一些住宅楼内的居民，“立即”进行安全工程：上周伦敦发生导致至少79人死亡的悲惨火灾之后，英国采取了多种紧急措施，以防发生新的灾难。周六一早，曼彻斯特附近的索尔福德市政府宣布“马上采取措施”，去除9栋塔楼的外部保护层。前一天，伦敦5栋大楼进行了居民的预防性疏散。
与此间时，检测工作仍在进行,“很明显，我们建筑物外部安装的铝复合保护层需要拆除”索尔福德市长保罗•丹尼特表示。他说，巡逻队24小时关注着这些塔楼，还将采取其他安全措施，直到工程结束。夹在两个铝层之间的聚乙烯隔热板被怀疑是格伦费尔大楼火势迅速蔓延的罪魁祸首。
伦敦卡姆登区发现辖区内一些楼房的外部保护层使用了与格伦费尔着火大楼相同的材料，除此之外还存在其他安全缺陷，所以政府在周五晚上紧急疏散了大批居民，以便进行“紧急工程”居民们表达了他们对这项措施的不满，83人拒绝离家。特雷莎•梅表示要帮助疏散的居民。她说:“我们将与紧急部门和相关当局合作，以便保护公民。”唐宁街指出，仅仅在英国，就有600栋建筑物使用了同格伦费尔着火大楼类似的保护材料。
【英国广播公司网站6月23日报道】伦敦的髙楼粗略分两类，一是近年来新建的豪华公寓褛，动辄售价髙达百万、数百万英镑；二是二战后迅速建造的公房。最近失火的格伦费尔塔楼设计始于1967年，1972年动工，1974年交付使用。这栋塔楼的设计初衷是1960年代拆迁、整治贫民窟行动的市政公房。
距离格伦费尔大楼两英里(1英里约合1.6公里)之外的“商人广场3号”是“帕丁顿盆地”改造项目中的新建塔楼，2016年竣工，所有公寓天花板上都安装烟雾探测器、还有防火喷洒器。国际防火喷洒装置协会说，自动灭火喷洒系统是应对火灾最有效的措施，可以弥补其他许多防火措施的不足。
在喷洒器系统设计、安装、维护良好的大楼内发生的火灾，从来没有导致多人丧生的先例。英国自从2007年起要求所有新建高楼必须配置喷洒系统，但是并没有要求旧楼必须补安装，所以格伦费尔塔楼没有安装这种系统。“格伦费尔行动小组”说，让塔楼更加危险的另外一个原因是通道中堆满垃圾，没人来收。唯一的紧急出口外被旧床垫、纸板、破暖气阻塞。（英国《金融时报》）
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