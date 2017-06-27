在准备投票之际，蒙古国人对中国的投资感到担忧

在距离蒙古国塔旺陶勒盖煤矿几英里的地方，每天约有2000辆卡车启程穿越戈壁沙漠，将煤炭运往中国，这些卡车途经的公路非常狭窄，坑洼不平，已经成为一个交通事故多发地段。在那附近有一条铁路的地基，这条铁路计划连接塔旺陶勒盖和南边的中国。这条并未完工的线路会使资金紧张的内陆国家蒙古国能以更高的价格向其最大客户出售更多的煤炭，这个客户也可以为该项目提供资金。
然而，尽管经济益处显而易见，但该项目成为蒙古国民众对中国日益增强的影响力所怀矛盾情绪的受害者。这些情绪笼罩着周一的蒙古国总统选举。朝格特车齐县县长奧尔戈道勒•巴达尔奇指着本该铺设铁轨的砾石路面说:“它这样放着已经两年了，没有进行任何施工。”在选举中，选民将在一名支持投资的候选人和一名“资源民族主义者”之间进行选择，这是一场就经济政策和中国角色进行的全民公决。
今年1至5月，中国在蒙古国对外贸易中所占份额为68.5%，这一比例在1989年为1.5%。1至5月，蒙古国有90.5%的出口流向了中国。中国想要蒙古国的煤炭和铜，并有资金来建设用于获得煤炭和铜的基础设施——如果蒙古国允许的话。加拿大不列颠哥伦比亚大学蒙古国政治专家朱利安•迪克斯说，政党宣言中有大量民族主义语言。他说:“其中大部分说的是蒙古国应该团结起来，但在一定程度上是团结起来对抗中国，即使这一点没有明说。”
执政党蒙古人民党的一名官员称，代表该党的米耶贡布·恩赫包勒德“对来自所有国家的外囯投资持开放态度，其中当然包括中国”。他说:“如今的现实是我们有供应，中国有需求。”他还说，蒙古国必须实行多样化，对一个国家“减少不当的依赖”。恩赫包勒德的主要对手、来自民主党的哈勒特马•巴图勒嘎对中国在蒙古国的目标表示了怀疑。巴图勒嘎日前称:“任何国家的铁路和交通都既是囯家安全问题，又是经济问题。”
他曾在2014年的一次电视访谈中说:“资源在四五十年后将会枯竭，蒙古国人和中国人肯定会发生冲突。”桑特•马拉勒基金会负责人苏马蒂•卢布桑万德布称，最终经济增长可能比民族主义更具吸引力。他在谈到选民时说:“反华情绪不能为巴图勒嘎带来支持。他们关注的是经济繁荣。他们可能心存疑虑，但也相当务实。”
【法新社乌兰巴托6月24日电】题：蒙古国选民权衡与中国爱恨交加的关系
蒙古国总统选举充满了反华情绪和防止本国丰富的自然资源落入外国之手的呼吁。在蒙古国周一准备进行投票之际，选民们正在努力应对该国与其强大邻国之间的复杂关系，蒙古国对这个国家怀有历史仇恨，现在又在经济上对它非常依赖。
蒙古国的财运与中国息息相关，中国经济增长放缓给这个内陆国家带来了麻烦。中国是蒙古国最大的贸易伙伴。对这种过大的影响力十分警惕的蒙古国总统候选人拥护“第三邻国政策”,该政策旨在将蒙古国的合作重点转向俄罗斯和中国以外的国家。
只有一部分选民认为中国仍然是蒙古国的“敌人”，其他选民对负面的竞选宣传感到失望。这也不符合地缘政治现状。双边关系几十年来保持稳定，去年中蒙俄经济走廊规划纲要正式签署，这进—步加强了两国关系。这条走廊是中国“一带一路”倡议的组成部分。
国际货币基金组织力蒙古国提供的55亿美元救助预计将减少它对中国的依赖，但2月份北京也宣布将向这个负债累累的囯家提供更多财政援助和优惠贷款条件。中国央行将与蒙古国续签150亿元的本币互换协议。蒙古国民意分析人士格雷勒•奥吉勒说:“我认为(反华)情绪赢不了。”他说:“人们越来越理性。他们考虑的并不是过去与中国发生过什么，而是如果经济没有得到改善，他们的日常生活会变成什么样。”
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