安倍催自民党加快修宪进程 拟于秋季提交草案

外媒称，日本首相、自民党总裁安倍晋三24日在神户市发表演讲，就修改宪法称“希望在即将到来的临时国会结束前，向众参两院的宪法审查会提交自民党草案”，表明了在预计将于秋季召开的临时国会上提交自民党草案并推进讨论的想法。
据共同社6月24日报道，安倍表示将力争在2020年实施修改后的宪法。关于自民党修宪草案，安倍此前表明了将在年内汇总的意向。此次则是他首次谈到向临时国会提交草案，暗含要求党内加快作业之意。
安倍就修宪解释称，在规定放弃战争等的第九条的基础上，“将现有的自卫队的意义和职责写入宪法”。
另据路透社6月25日报道，媒体25日报道，日本首相安倍希望加快日本修改和平宪法的计划，称他预计将在年底前向议员提交草案。
安倍24日在神户的一次讲话中说，计划在今年晚些时候举行的临时国会上提交一份草案。这将是对日本二战后宪法的首次修改。
安倍提议修改宪法中放弃战争权的第九条，并正式承认日本自卫队是其军队。
报道称，这样的修改会激怒中国和韩国。两国对日本过去军事侵略的痛苦回忆依然存在。它们很可能把日本修宪视作日本迈向重新成为军事强国的一步。
原本预计安倍将等到明年再寻求国会批准修宪。他需要在国会两院都赢得2/3议员的支持并在公投中获得大多数票。
支持日本战后和平主义的人士认为宪法第九条是日本民主的基础。
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