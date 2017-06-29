巨额罚单致谷歌母公司市值一夜蒸发85亿美元

美媒称，外界最初认为罚款额约为10亿美元，但最后欧盟委员会开出的罚单高达27亿美元，这导致谷歌母公司“字母表”公司一夜之间市值蒸发85亿美元，跌幅达1.1%。
据美国《财富》杂志网站6月27日报道，负责竞争事务的欧盟委员玛格丽特·韦斯塔格在欧盟公布这一决定后说：“在搜索结果中，谷歌一直只将自己的产品放在最突出位置，同时降低竞争对手的显示排位，并在比价购物服务排名中使竞争对手靠后，这意味着在通常的搜索结果显示中，对手排名将靠后。”
谷歌的问题27日也波及其他股票，纳斯达克指数下跌了0.4%，脸书公司股票在股市开盘前就下跌了1%。人们担心，欧盟对谷歌公司的处罚会成为一个先例，迫使其他互联网企业改变在欧盟的经营战略。
英国刘易斯·西尔金律师事务所合伙人奥利弗·费尔赫斯特说：“这一决定表明，由于市场份额所占比例过高，像谷歌这样的公司需要执行特别高的经营标准，否则在其他地方可能是合法的经营行为，由于其市场主宰地位，就可能变得不合法。”
有趣的是，亚马逊公司的股价保持了相对平稳，部分原因也许是得益于韦斯塔格在27日早上接受的一次采访。当美国消费者新闻与商业频道在采访提到亚马逊是否可以被看成是谷歌的一个竞争对手时，韦斯塔格说，亚马逊与谷歌不同，两家公司并非直接竞争对手。
韦斯塔格说：“我们发现，两家公司不是一回事。在亚马逊，零售商希望亚马逊提供服务。这和在谷歌购物是不一样的。”
至少，谷歌股价1%的跌幅无关紧要，这表明，无论欧盟的决定对谷歌会产生什么样的影响，投资者都相信这一影响不会太大。
美国坎托·菲茨杰拉德公司的基普·保尔森在27日的一份函件中写道：“虽然这一结果的新闻效应是负面的，可能迫使购物搜索结果的显示和排名发生变化，但‘字母表’公司正在考虑上诉。而且需要注意到，无论如何，这一处罚金额对谷歌股票的影响仅相当于每股下跌3.85美元。”保尔森提示的目标股价是每股1070美元，而“字母表”公司目前的交易股价约为每股961美元。
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