日本可能放弃独立开发可燃冰

日媒称，日本近海埋藏着大量可燃冰（即天然气水合物），可燃冰作为“理想的国产能源”被寄予了很大期待。经济产业省提出了本世纪30年代实现可燃冰商业化的目标，但还有生产技术和开发成本等诸多问题待解决，现在面临被迫放弃独立开发的局面。
据日本《朝日新闻》6月27日报道，经济产业省本月新公布了实现可燃冰商业化的计划。今后，日本与美国将在阿拉斯加州开始陆上生产试验，还将探讨与印度联手进行海洋产出试验。日本转而采取与他国合作开发的方式。
现在在日本近海进行海洋产出试验所需费用为日均7000万至8000万日元（1美元约合111日元——本报注）。经济产业省期待，通过与他国联合推进试验控制费用成本，推动技术进步。
另一方面，这意味着可燃冰开发方式由单独开发出现了倒退。
经确认，太平洋沿岸和日本海沿岸埋藏着大量可燃冰。可燃冰开发作为提高能源自给率的手段之一备受关注，政府自2001年以来共拨出了1154亿日元的预算，致力于推动可燃冰商业化。
然而，谈及可燃冰开发现状，经济产业省相关负责人承认“被寄予厚望但技术跟不上”。
实际上，今年5月，“地球号”深海探测船暂停了在距离三重县志摩半岛50公里的海上的可燃冰产出试验。试验暂停的原因可能是，大量沙石流入位于海面下一公里的生产设备，导致输送管堵塞。2013年日本曾在该地点附近进行试验，也因相同原因中断作业。
可燃冰也被卷入了能源价格竞争。石油和天然气价格低且稳定。可再生能源也开始崛起。可燃冰埋藏量是否可以达到让开采合算的规模，这也是未知数。实际上，现在的情况不过是，有人指出可燃冰埋藏量可能较大。
根据政府计划，今后每隔几年对目标达成情况进行一次检查。经济产业省相关负责人谨慎地表示：“希望根据开发情况一步一步地推进。”
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