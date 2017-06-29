为推进闪存业务出售 东芝起诉美合作伙伴

美媒称，日本东芝公司已起诉该公司闪存业务合作伙伴美国西部数据公司，此举的目的是推进东芝出售闪存业务交易。
据美国《华尔街日报》网站6月28日报道，东芝请求东京地方裁判所暂停西部数据提出的停止上述交易的法律动议。东芝正加紧出售所持东芝存储器公司的股份，以期从中获得200亿美元资金。此外，东芝称西部数据干预了上述业务的出售事宜，因此还向西部数据索赔1200亿日元（约合10.6亿美元）。东芝还表示，从28日起，将阻止西部数据获取双方合资公司的信息。
西部数据曾表示，东芝需要获得西部数据的同意才能出售所持这家全球第二大NAND闪存公司的股份。西部数据称，该公司反对将上述股份出售给包括韩国竞争对手海力士半导体在内的优选竞购财团。
东芝之前一直推动在28日前与该财团签署最终协议。该财团还包括日本政府和美国私募股权企业贝恩投资公司。
东芝股东和日本决策者对东芝与西部数据之间的法律纠纷感到担忧。东芝需要达成这桩交易才能弥补旗下核心业务的成本超支问题。如果到明年3月底东芝仍未摆脱股东权益为负的问题，该公司可能会被退市。
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