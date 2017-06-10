中国电动汽车市场爆炸式发展成全球第一 远超美国

2016年全世界运行着的200多万辆电动汽车中约有1/3行驶在中国的道路上。具体来说，2016年中国的电动汽车保有量为64.8万辆。国际能源署7日发布的《2017年全球电动汽车展望报告》提供了上述数据。该报告称，中国已经成为全球最大的电动汽车市场，中国市场占到全球电动汽车销量的四成多，大幅领先于美国。
据西班牙《国家报》网站6月7日报道，但国际能源署指出，尽管电动汽车出现快速增长，但2016年其全球保有量只占小型汽车总保有量的0.2%。
根据此前达成的《巴黎协定》，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内。国际能源署在报告中称，为达到这一目标，到2040年，全球需要6亿辆电动汽车。
报道称，中国正在经历电动汽车的爆炸式发展。中国政府正在大力推动电动汽车和零部件的生产及产业整体发展。国际能源署的数据显示，2015年中国的电动汽车保有量为31.3万辆，而到2016年，这一数字已经增长了一倍以上，达到64.8万辆。
国际能源署的报告主要关注的是2016年全球范围内注册上路的插电式和电池驱动的汽车，没有包括电动自行车和电动公交车。而在这两个被报告排除在外的领域中，中国同样处于世界领先地位：中国目前保有2亿多辆电动自行车和30多万辆电动公交车。《2017年全球电动汽车展望报告》称：“中国在交通工具的电动化方面明显处于全球领先地位。”
国际能源署的数据显示，2015年美国的电动汽车保有量为40.4万辆，比中国多9万多辆，但一年之后，数据对比发生了巨大变化：尽管2016年美国的电动汽车保有量增至56.4万辆，已比中国少了8万多辆。
电动汽车号牌的发放比例也体现了中国的发展势头。2016年，电动汽车号牌占中国小型汽车号牌发放总量的1.37%，而美国的这一比例为0.91%。
虽然中国已处于世界领先地位，但其电动汽车普及速度似乎仍然不足以完成环保目标。去年9月，中国工业和信息化部发布了一个法规草案，要求在华汽车制造商在2018年需将自身8%的产能转移至电动和混动汽车领域，2019年这一比例将升至10%，而到2020年将进一步提升至12%。但路透社几天前报道称，中国政府有意对这一目标的期限作出调整，要求在华汽车制造商在2019年将8%的产能转为电动和混动汽车。
国际能源署的报告指出，中国、美国和欧洲三大市场占全球电动汽车销售总量的90％以上。国际主要汽车制造商预计，到2020年，全球电动汽车保有量可能增长到900万到2000万辆，到2025年将增至4000万至7000万辆。在达到能为温室气体减排目标作出实质性贡献的数量规模之前，全球电动汽车产业还有很长的路要走。
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