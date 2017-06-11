台湾导演齐柏林航拍时坠机遇难 《看见台湾》成为绝响

台北6月10日电，10日11时许，一架凌天航空直升机在执行航拍任务时在花莲坠毁，造成3人遇难。凌天航空证实，当时正执行《看见台湾2》空拍的台湾导演齐柏林在飞机上。
据凌天航空有关负责人公布的消息，该直升机当天上午10时许从台东池上临时起降场起飞，原定任务时间2小时，未料起飞一个小多时后，机上人员就与公司失联，请塔台帮忙联络后才知道发生意外。直升机当时搭载导演齐柏林､助理陈冠齐､机师张志光，执行任务为《看见台湾2》的拍摄､勘景任务。
噩耗一传出，《看见台湾》的社交媒体平台涌入大批粉丝留言哀悼:“从来没有像此刻这么希望有奇迹出现”“谢谢你跟制作团队带我们看见最真实最美丽的台湾”“感谢齐柏林老师对这片土地的贡献”“希望大家能捐助完成这部纪录片拍摄以慰导演在天之灵”……
齐柏林1964年出生，25岁时第一次飞上蓝天，以“神的高度”俯瞰大地，深受震撼，从此立志当高空摄影师。他曾在受访时表示，高空摄影是“神的眼睛”，希望自己能带领观众看见大地的美好与脆弱。
2009年“八八风灾”过后，齐柏林搭乘直升机深入灾区，用镜头对准脚下遍体鳞伤的大地，纪录下小林村的满目疮痍。他也意识到，台湾很多民众还无法深切感受到环境保护的重要性，于是萌生了拍摄《看见台湾》的念头。
为了完成《看见台湾》，齐柏林毅然辞去公职，四处向朋友借钱，甚至还将房子抵押筹措资金，最后历时5年､耗资耗资9000万元新台币完成拍摄。《看见台湾》也成为台湾纪录片历史上耗资最高的作品。
《看见台湾》通过鸟瞰的视角，为观众呈现出人类不曾看过的､震撼人心和令人落泪的台湾至美景色，收获2亿元新台币的票房佳绩，拿下第50届金马奖最佳纪录片的殊荣。
“我想以接近神的眼睛，提醒人们:你爱台湾，要看到台湾的美，也要看到台湾的问题。”齐柏林曾对媒体表示。
就在8日，《看见台湾2》刚刚举办完开镜记者会。当天，齐柏林分享了自己筹拍《看见台湾2》的初衷:“因为《看见台湾》，我走遍世界，让我深深感受到环境问题没有边界。在同一片天空下､同一片海洋中，我们谁都无法置身事外。”
齐柏林透露，预计用一年半的时间打造《看见台湾2》，并将走出台湾，将空拍视野延伸至中国大陆､日本､马来西亚､新西兰等地区，从历史人文､环境生态､资源使用等多元角度关注土地和环境。
齐柏林说，《看见台湾2》60%的场景将在台湾拍摄，而40%的场景则会将目光放得更远。他希望这部作品能让台湾的年轻人更了解这个世界，看到台湾与外部世界不可分割､同生死共存亡的密切关系。
他希望将台湾设定为他的“女主角”，通过镜头说出她的前世今生。当天，齐柏林还意气风发地说:“我觉得还有能付出的空间，想再度运用空中摄影贡献社会。”然而，不幸的是，10日的坠机意外，竟让《看见台湾》成为绝响。(新华社)
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