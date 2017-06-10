经合组织称全球经济前景改善

经济合作与发展组织今天在其一年发布两次的全球经济评估报告中说，全球经济前景比以前要好，但这种改善尚不足以给人们的生活带来重大改变。
据英国《金融时报》网站6月7日报道，总部设在巴黎的经合组织上调了其大部分经济增长预测值，但警告政界人士不要沾沾自喜，因为它认为增长前景向好是暂时的，尚没有迹象表明经济基本表现有所改善。
经合组织首席经济学家凯瑟琳·曼对《金融时报》记者说：“全球经济前景向好，但我们担心决策者们将期待更广泛的周期性好转，会变得沾沾自喜，并认为‘我们大功告成了’。”
经合组织还说，特朗普政府及其他一些国家奉行民族主义的政府越发敌视全球化，在这样的背景下，只要各国帮助那些因竞争加剧而受到冲击的国家，全球贸易复苏和全球化程度加深就会使各国经济得到改善、人民的生活水平得到提高。
经合组织在其报告中预测，2017年全球经济增速将从2016年的3%上升到3.5%，2018年将升至3.6%。2016年全球经济增长3%，是自2009年以来的最低水平。
此次评估报告比该组织去年11月发布的报告要乐观一些，经合组织当时预测2017年的增速为3.3%，仍达不到金融危机前的水平。全球经济在金融危机前的增速曾超过4%。
美国经济今年一季度增长乏力，经合组织因此下修了2017年美国国内生产总值（GDP）增速的预估值，从去年11月预测的2.3%下调至2.1%。由于对特朗普政府的基础设施开支和财政刺激计划的评估结果没以前乐观，该组织已将美国经济2018年的预测增速从3%下调至2.4%。
特朗普政府定下的增长目标为3%。
预计欧元区2017年的经济增速会达到1.8%，但欧元区预计仍会受某些国家的高失业率和低工资增速拖累。
曼表示，许多欧洲国家前景改善的幅度还不够大，难以在工资和收入提高或生产率增速持续改善等方面有所体现。
不过，欧元区经济的预测增速超过了英国。受脱欧公投和英镑大幅贬值影响，英国的物价上涨速度超过收入增长速度，一些家庭经济拮据，经合组织因而预测英国2018年的经济增速将从今年的1.6%降至1%。
曼还说，全球经济仍面临重大风险。许多国家的股市上涨，与实际经济表现平平的事实相悖；金融市场预期美国与欧元区及日本之间会在利率方面出现“巨大差距”；1/3的政府债券交易时的收益率为负。曼说：“各种资产价格的大调整会对各种经济活动构成压力。”
经合组织预测中国的经济增速将会放缓，从去年的6.7%降至今年的6.6%，2018年将降至6.4%。曼强调中国经济放缓将产生重要影响。她说，对中国的依赖会“给全球经济整体稳定向好蒙上尤为严重的阴影”。
与此同时，印度的经济增速预计2017年将升至7.3%，2018年将升至7.7%，它将保住全球增长最快经济体的地位。
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