美两架战略轰炸机飞越南海

【《日本时报》网站6月9日报道】题：美国从关岛派遣轰炸机赴南海执行10小时任务(记者杰西•约翰逊）
美国军方称，美国空军两架B-1B战略轰炸机8日从关岛起飞，通过有争议的南海，进行了 10个小时的远程航行，并与海军一艘导弹驱逐舰进行了联合演练。
根据美国太平洋空军司令部的声明，此次联合演练是根据美国太平洋司令部在关岛的“维持轰炸机存在”项目组织的，旨在通过进一步优化联合作战的战术、技术与程序步骤来增强美国海军与空军的协作能力，以实现两者在作战行动中的无缝衔接。
中国也扩大了在南海战略水域的海上和空中行动，派出战机执行北京称之为“常态化”的“战备巡逻”。
五角大楼本周在其关于中国军力的年度报告中表示，中国在南海的三座主要岛礁上，去年底同时进行能容纳24架战机的机库、预设阵地以及其他军事基础设施的建设工作。
华盛顿上个月称美国侦察机和中国战机在南海水面上空“不安全”相遇。
美国最近也派出B-1B战略轰炸机到朝鲜半岛及周边地区，参加与韩国军方和日本自卫队的联合演习，作为对朝鲜最新挑衅行动的警告的一部分。
这种轰炸机最初研制时是为了携带核武器，在20世纪90年代中期转变为仅做常规战斗使用。然而，它的有效载荷是美国空军武器库中最大的，可以搭载制导和非制导武器。
【路透社北京6月9日电】中国周五表示，中方对有关国家在南海的军事活动始终保持着警惕和有效监控。
中国国防部在回应两架美国轰炸机周四在南海进行演练一事时表示：“中国军队将坚决维护国家主权安全和地区和平稳定。”
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