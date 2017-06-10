卡塔尔强硬回应沙特等国压力

【路透社多哈6月8日电】一名卡塔尔官员周四说，正与邻国处于断交状态的卡塔尔的领导人将不会接收美国总统特朗普的邀请，参加在华盛顿举行的掉停会谈。这名拒绝透露姓名的官员对本社记者说：“在国家处于被封锁状态之时，埃米尔没有离开卡塔尔的计划。”
【法新社多哈6月8日电】卡塔尔外交大臣周四声明，卡塔尔对外政策拒绝一切干预。该国正与沙特及其盟友陷入严重危机，它们指责卡塔尔“支持恐怖主义”和亲近伊朗。（谢赫）穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼对法新社声明：“谁也无权干预我国对外政策。”他断然拒绝接受多哈对手们提出的结束危机的条件。但他排除了当前风暴发生质变的可能：“军事方案并非一个选项。”
他明确指出没有下令军队不朝沙特边界移动。阿勒萨尼保证多哈能够在封锁下“永久”坚持下去，并表示卡塔尔“遵守”国际承诺，不会切断对阿联酋的天然气供应。5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及与多哈断交。海湾三国还对卡塔尔封锁了陆海边界并施以严格的航空限制。
沙特及其盟友要求多哈“改变政策”并赞同关于伊斯兰极端主义和伊朗的区域共识。阿联酋外交事务国务部长安瓦尔·加尔贾什提出了一系列结束危机的条件，主要是停止卡塔尔半岛电视台的“极端主义”宣传以及针对在多哈避难的穆林兄弟会代表和其他伊斯兰分子的措施。
【法新社雅得6月8日电】以及与多哈断交的沙特及其盟友周五发布了一份据称与邋遢而有关的资助“恐怖主义”的个人和实体名单。这是四个国家自周一以来发布的第一份联合声明。它们是在卡塔尔作出将不会“屈服”并且拒绝其外交政策任何干涉的表态数小时之后发布这份名单的。沙特、阿联酋、埃及和巴林发布的这份联合声明称：“这份名单与卡塔尔有关，是卡塔尔政府双重政策的体现。”
【路透社迪拜6月9日电】卡塔尔周五拒绝接受关于它支持伊斯兰激进运动的指控。在此之前，四个阿拉伯国家把据称与卡塔尔有联系的几十人列入恐怖分子黑名单。
【法新社联合国6月8日电】埃及周四要求联合国调查一起金额庞大的赎金案，据称卡塔尔向一个与“伊斯兰国”组织有关联的“恐怖组织”支付了巨额赎金以换取对方释放在伊拉克遭扣押的卡塔尔王室成员。埃及常驻联合国副代表伊哈卜·穆斯塔法说：“如果这件事被证明是真的，这显然是支持恐怖主义的行为。”
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