普金对习近平说：“只有您一位战士！”

俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平8日在一次峰会的间隙举行了会晤，他们在会晤期间称赞了两国之间的密切关系。
据美联社6月8日报道，这两位领导人正在出席为期两天的上海合作组织峰会，该组织还包括几个中亚国家。印度和巴基斯坦在这次峰会期间也正式加入。
报道称，此次会晤在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。普京首先对习近平表示了欢迎，他说，习近平今年晚些时候对俄罗斯的访问将是一件“大事”。
习近平称赞了中俄“全面战略协作伙伴关系”。他说，中俄关系发展得好，对中俄各自发展振兴、对世界和平稳定都至关重要。
报道称，上海合作组织成立于2001年。该组织2015年正式启动了吸纳印度和巴基斯坦加入的程序，此次峰会期间，它们将正式加入该组织。
伊朗、阿富汗、蒙古国和白俄罗斯是该组织的观察员国。
俄新社6月8日报道称，俄罗斯总统普京表示，中国国家主席习近平即将对莫斯科进行的访问是今年两国关系的重要事件。
报道称，普京会见习近平时表示：“我们正在筹备双边关系的重要事件——您对俄罗斯的访问。”
普京指出，中国外交部长王毅不久前访问莫斯科，与俄罗斯同行一起为中国国家主席的莫斯科之行作准备。普京相信，这次访问将成为“双边关系的重大事件”。
他还表示，想借今天的会议讨论双边议事日程和国际问题。
报道称，习近平在会晤时对俄罗斯取得的新成就表示祝贺。他强调，衷心祝愿俄罗斯在您的坚强领导下，在国家发展和复兴的道路上取得新的成就。
习近平表示，不久前，他同普京总统在“一带一路”国际合作高峰论坛期间举行会晤，达成保持中俄全面战略协作伙伴关系高水平运行的重要共识。习近平表示：“在当前复杂多变的国际形势下，中俄关系发展得好，对中俄各自发展振兴、对世界和平稳定都至关重要。”
俄罗斯《共青团真理报》6月8日报道称，俄罗斯总统普京访问哈萨克斯坦的第一项日程安排便是与中国国家主席习近平会晤。两人在几乎所有国际会议期间都举行双边会谈，以此彰显两国关系所处的极高水平，此次也不例外。
报道称，本次会见上演了一段小插曲。欢迎仪式后，两国领导人前往会议厅，但紧随其后的中国代表团却被一群眼疾手快的中国记者团团围住，无法脱身。
会议厅内的画面有些奇怪：大桌的一边坐着普京和先行抵达的俄罗斯代表团，而在桌子的另一边，只有习近平一个人。普京左看右看，决定开玩笑。他跟习近平说：“只有您一位战士！”。
他还手握拳头以示声援。当然，在俄罗斯，谁都不怀疑习近平即便一个人也能对自己的使命应付自如。此时，中国代表团已“冲出重围”，进入会场，会议开始。
俄新社6月8日报道称，中国海关总署的数据显示，俄中今年前5个月贸易额同比增长33.7%。
报道称，今年1月到5月，中俄两国贸易额为2231亿元人民币，同比增长33.7%。其中，中国对俄罗斯出口总额同比增长29.5%，中国自俄罗斯进口总额同比增长37.7%。
今年5月，中俄两国贸易额为526亿元人民币。其中，中国对俄出口总额为259亿元人民币，自俄罗斯进口总额为268亿元人民币。
另据俄罗斯卫星网6月8日报道，俄罗斯铁路公司副总裁谢尔盖·米沙林表示，计划于2019年开始制造俄中共同研发的高铁货运列车。
报道称，俄罗斯铁路公司总裁奥列格·别洛泽罗夫此前曾表示，俄铁与中方仔细研究了制造时速可达每小时350公里的货运列车的可能性。该货运列车将在俄罗斯高速铁路上运行。
米沙林6月8日在国际铁路商业论坛“战略合作1520”上表示：“列车的设计将是货物运输、速度要求和供货条件的综合最优。目前这一特殊铁路车辆的研发工作正在收尾，计划与中方一道在2019年开始生产该车辆。”
报道称，高速铁路是专门的电气化复线铁路，用于运行时速为200到400公里的列车。目前俄罗斯还没有这种铁路。计划在莫斯科-喀山段实施高速铁路建设试验项目，总投资约为1万亿卢布（约合1192亿人民币）。
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