平时需早起，周末放肆睡？ 贪睡惹来不少病！

现代人工作、生活繁忙，平时需要早起，总觉得睡不够。于是，每逢周末总会放肆地睡个懒觉，有时醒了也赖在床上不起来。殊不知，这看似惬意的背后，可能会招来一身病。日前，美国哈佛大学医学院的一项研究显示，每晚睡觉超过9个小时，患癌风险会明显升高，尤其是超重和打鼾的人。研究者呼吁，大家最好别贪睡。
中国健康教育中心教授沈雁英告诉记者，睡眠是抵抗疾病的第一道防线，不仅能修复身体机能、消除疲劳，还可增强抵抗力，但这并不是说睡得越多越好。另有研究显示，睡眠不足6小时的人，其死亡率比睡7~8小时的人高80%；相反，每晚睡10小时以上的人80%可能会短命。沈雁英说：“对健康成年人来说，每晚最佳睡眠时间为7~8个小时，睡多睡少都不利健康。”
第一，可能导致大脑供血不足。睡眠过程中，大脑皮质处于抑制状态，长期赖床会造成抑制时间过长，导致大脑供血不足，这也是“贪睡”的人起床后反而头昏脑涨、没有精神的原因。
第二，消化道机能受损。不少人为了赖床宁可不吃早饭。其实，前一天吃的晚餐到第二天清晨7点左右基本消化殆尽，胃肠此刻会按照正常规律准备接收新食物，老不起床吃饭容易导致胃肠功能紊乱。
第三，毒害呼吸系统。经过一夜的睡眠，卧室空气在早晨时最污浊，这些不洁空气中含有大量的细菌、病毒、二氧化碳和尘粒，如果早晨继续大睡，会对呼吸道的抗病能力产生负面影 响。时间长了，易出现感冒、咳嗽等症状。
第四，降低肌肉修复能力。一夜休息之后，人的肌肉和骨关节处于“放松”状态，醒后立即活动能快速激活肌张力，增加血液供应，将夜间堆积在肌肉中的代谢物排出。反之，赖床会让肌肉组织错过这个最佳时机，出现腿软、肢体无力，导致“越睡越累”。
第五，增加心脏病风险。长时间睡眠，会打乱心脏活动和休息的正常规律，容易令其收缩乏力。另外，睡太久的人往往运动少，还会增加患卒中的风险。
第六，易发生泌尿系统炎症。膀胱有黏膜屏障，睡懒觉或赖床憋尿时，会对其造成一定破坏，诱发炎症。因此，胃肠功能差、脑供血不足及有泌尿系统疾病的人最好不要赖床。
专家建议，长期睡眠不足、总觉得怎么也睡不够的人，应该改变的不是睡眠时间，而是睡眠周期，比如晚上早点睡，并尽可能提高睡眠质量。睡眠质量差的人，平时最好午休，30~60分钟为宜。实在不行，最好及时就医，以从根本上解决问题，而不是靠“傻睡”。另外，醒后及时拉开窗帘或打开房里的灯、按按眼眶及外耳、喝一杯温开水等，能迅速唤醒身体“活力”。
虽然不能睡太久或总赖床，但醒来后也不能一跃而起，尤其是中老年人，建议在床上适度地躺上10分钟，这对人体恢复正常生理活动有益。还可在床上做做深呼吸、伸伸懒腰、活动一下手脚关节。
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