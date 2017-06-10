朝鲜称新型导弹可“随意打击”敌舰 外媒：叫板美部署航母

朝鲜最高领导人金正恩观摩了国防科学院最新研发的新型岸对舰巡航火箭试射。
据朝中社6月9日报道，新型岸对舰巡航火箭是一种威力强大的攻击手段，能够在地面随意打击企图对朝鲜实施军事攻击的敌人军舰群。
报道称，此次试射的目的在于，确认新型岸对舰巡航火箭的技战术数据和技术特点，验证火箭和履带式自行发射车等整个武器系统的战斗适用效果。
金正恩在观察所了解新型岸对舰巡航火箭的技战术数据后，下令进行试射。多枚火箭准确命中了浮在朝鲜东海上的目标船。
报道称，此次试射确认了巡航火箭脱离发射车的发射管、发动机的启动和迅速进入超低空巡航飞行体系的特点，并验证了在超低空远程巡航飞行体系下的飞行稳定性、多种飞行轨迹上的飞行特点、弹上复合导引头的目标探索及导引正确性和敌我识别特点等。
通过发射准备过程，新开发的履带式自行发射车的机动特点、进入战斗阵地和迅速的发射准备、发射操纵系统的工作可靠性也获得验证和确认。
路透社6月9日报道称，据朝中社9日报道，朝鲜领导人金正恩观看了能准确击中敌舰等目标的新型反舰巡航导弹的试射。
韩国军方说，平壤8日从东部沿海发射了数枚疑似地对舰导弹，这些导弹飞行了大约200公里。
朝中社说，导弹是从一个履带式移动发射平台上发射的。朝鲜在今年早些时候的阅兵式上曾首次展示这种新型火箭。
报道称，朝鲜在4月15日举行的纪念建国领导人金日成诞辰105周年的大型阅兵式上，展示了一批新型武器。此后，朝鲜对其中一部分武器进行了测试。
另据美国《华尔街日报》网站6月8日报道，朝鲜说，该国8日试射的导弹是一种新型反舰巡航导弹，可以打击所有敌舰战斗群。这显然是在叫板美国在朝鲜半岛附近海域部署多艘航母的行动。
据朝中社报道，朝鲜领导人金正恩观看了在朝鲜东海岸进行的导弹试射，这些导弹是从可以进行“迅速发射准备”的新型发射车上发射的。
报道称，美国约一周前刚刚宣布，“罗纳德·里根”号和“卡尔·文森”号航母战斗群与日本的海上自卫队在朝鲜半岛附近海域举行联合演习。
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