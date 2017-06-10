亚洲加速收购欧洲技术企业 中日公司最为活跃

从2014年到2016年，亚洲集团收购的欧洲技术企业数量增长了一倍以上，其中以日本软银公司和中国企业的收购表现最活跃。
据英国《金融时报》网站6月7日报道，由专门关注技术领域的布尔洪德投资银行编撰、发表在《亚洲地平线》季刊上的报告发现，亚洲企业2016年收购欧洲软件和硬件公司的交易数量增加到49笔，而2014年的数量为22笔；2016年的收购总金额增加到504亿美元，是2014年的30倍。
日本技术集团软银公司以300亿美元收购英国安谋国际科技股份有限公司的交易是轰动一时的大手笔，不过还有其他很多欧洲技术公司被亚洲买主以高于10亿美元的金额收购，包括被中国企业以12亿美元收购的挪威网页浏览器设计商欧普拉软件公司，以及被中国的携程旅行网以14亿英镑收购的英国旅行比价网站天巡网。
总金额86亿美元的芬兰超级细胞游戏公司收购案是仅次于安谋公司收购案的第二大交易，尽管这笔交易是在亚洲企业之间进行的——软银公司把股份卖给了中国的腾讯公司。
日本历来都是欧洲技术企业的最大买家，但软银公司的激进收购并非惯常做法。除安谋公司收购案外，日本买家往往谋求进行“补强型收购”，自2014年以来已经进行了24起收购，总金额62亿美元。
自2016年初以来，中国买家进行了19起收购，总金额为192亿美元。据布尔洪德投资银行统计，这占到同一时期亚洲企业对欧洲企业收购案总金额（如果把安谋公司收购案排除在外）的90%。
英国是亚洲技术企业的第一大收购沃土，自2014年以来共完成30笔交易，总金额374亿美元。北欧国家是第二受欢迎的收购目的地，有20家企业被收购，总金额135亿美元。
布尔洪德投资银行总监佩尔·林德托普说，亚洲买家在2016年花费的资金几乎和北美买家一样多，而后者是欧洲技术企业的传统收购者。
林德托普还说，亚洲买家也为目标企业提供了不同于硅谷的商机。
他说：“亚洲有许多秉持‘移动优先’原则的消费者和应用，并且采用新技术的速度超快。这些机会的吸引力对收购对象而言各不相同，但对天巡网这样的公司来说，能够进入日本和中国出境游市场代表着该公司的发展跃上新台阶。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost