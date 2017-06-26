连续26年无衰退 澳打破发达国家经济增长纪录

澳大利亚超过荷兰创下全世界经济增长期最长纪录，正进入经济持续增长无衰退的第104个季度。
据英国《泰晤士报》网站6月7日报道，不过，该国今年一季度的增长已减缓至疲弱程度。截至3月份的三个月里国内生产总值（GDP）增长0.3%，是2009年以来的最低增速，同比仅增长1.7%。英国经济在第一季度仅增长0.2%。
围绕价值4000亿澳元（约合3018亿美元）的新建港口、铁路、公路和工厂，澳大利亚形成了煤炭、铁矿石和天然气出口创新高的超级周期。
澳大利亚距离上次出现技术性衰退已有近26年，所谓技术性衰退是指经济连续两个季度负增长。在这段时间里，世界经历了至少两次衰退：2001年互联网泡沫破裂和2008-2009年全球金融危机。东亚大部分国家在20世纪90年代末的金融危机期间陷入衰退。日本30年间六次出现衰退。
澳大利亚持续的经济增长始于1991年中期。
荷兰的经济增长持续期始于1982年，得益于拥有欧洲最大天然气田，并在持续103个季度后于2008年被卷入全球金融危机的乱局。
澳大利亚国库部长斯科特·莫里森说：“整整一代澳大利亚人从小到大不知衰退为何物。这是非常了不起的国家成就，但我们不能视之为理所当然。”
澳大利亚的世界领先地位在一定程度上是20世纪80年代和90年代以及21世纪果断决定的结果，包括让澳元汇率浮动（允许它对一篮子其他货币自由交易）、确定工资权下放、给予澳大利亚储备银行独立地位、废除高额进口税。
随后是前所未有的自然资源大繁荣，主要是来自中国的需求量激增推高了澳大利亚的铁矿石和煤炭出口。最近它加紧对日本、韩国和中国进行天然气出口。
并非所有人都一致认定澳大利亚不间断地增长了26年。澳大利亚储备银行前行长格伦·史蒂文斯认为，澳大利亚曾在2000年和全球金融危机期间陷入衰退。“我觉得，我们不断声称澳大利亚经济这么多年从未衰退是错误的。”
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