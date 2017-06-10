为防性骚扰，广州深圳拟率先设地铁“女性专用车厢”，你怎么看？

地铁一直是性骚扰高发区域，不少女性都有过被性骚扰的经历。
民调显示，81.9%的人认为地铁上存在性骚扰，其中21.6%的人认为地铁性骚扰多发。尤其是夏季，问题更为突出。夏季炎热漫长，女性普遍着装清凉，然而“地铁咸猪手”让女性乘坐地铁出行时备受困扰，而且孕妇挺大肚挤地铁容易发生危险……
如何让地铁出行更人性化？广东省政协委员苏忠阳提案建议地铁分别设立“女性专用车厢”（母婴、孕妇）、“男性专用车厢”（老弱病残）、混合车厢，让女性可以安心乘车。女性车厢可设在首尾两端，刷成粉红色，女性、孕妇及小学以下的儿童可使用。在车厢和月台的乘车口贴上专门标识和指引。
苏忠阳说，“每天早晚高峰时段坐地铁要排很长的队，因为男女体力悬殊，女性较难挤上车，即便挤上车也是被狠狠地夹在人群中，女性尊严荡然无存。”
提案指出，所谓的“女性专用车厢”，并不是男性的禁地，并不是法律层面上的强制， 限定时间以外，则男女都可以乘坐。
看上去是个不错的提议，微博发起的投票显示也有很多女性表示支持。但该提案并非“全票通过”。
观点交锋
1.造成运能浪费？
其实在早前，北京和香港地铁也曾考虑设置“女性专用车厢”，但基于运力、安全、现场执行等因素最终搁浅。
广州和深圳两地地铁公司也对设置女性车厢提出了同一种担忧：或会造成运能浪费。
广州地铁公司相关负责人在发言中称，广州地铁列车大多为6节车厢，如设置1节或更多女性专用车厢，将只有5节或更少车厢服务于其他乘客，由于女性车厢仅针对特定群体，若女性无法流动至指定车厢，而男性又不能进入时，车厢空间的利用率有限。深圳地铁负责人表示，设置女性专用车厢后或会增加其他车厢的拥堵，影响地铁正常运营，还易造成运能浪费。
2.影响客运组织安全？
广州地铁公司相关负责人在对提案的回复中还指出，运营高峰期客流拥挤，部分大客流车站需要等待4-5趟车，设置女性专用车厢将加剧其余车厢的拥挤程度，使较多乘客大量聚集，存在较大的安全隐患。
深圳地铁公司相关负责人则表示，女性和儿童自我保护能力弱，一旦发生紧急事件，其疏散能力也较弱，因此，发生紧急事件时，对女性专用车厢的安全表示担忧。
3.对男性歧视？造成新的不公平
有委员提出，女性专用车厢的设置或会造成新的男女不平等，引起男性乘客的不满。“我觉得要考虑影响，我们在保护女性的同时，对男性有没有歧视，”
对此，苏忠阳认为，女性专用车厢的设置，其实也是对于男性的一种保护。他说，自己坐地铁的感受非常深，“我都不敢动，我一动就会碰到别人。如果设置了女性专用车厢，对于男性来说，也不会有这样的尴尬”。
4.不能从根本上防止性骚扰
还有省政协委员认为，设置女性车厢并不能从根本上防止性骚扰，“要从根本上解决骚扰，控制人流才是治本的，或者车厢里面装摄像头”。“但是政府还是有倡导的义务。在一些线路一些高峰时段做一些尝试我觉得还是可以的。不一定能消除性骚扰，但是广州作为改革开放先行地，可以尝试一下。”
深圳市委常委刘庆生表示，深圳市将在本月内，选取两至三条地铁线路试行设立女性优先车厢，试行成功后再考虑逐步推广到其他地铁线路。
不过，这一计划的公布也引来一些男性乘客的不满和担忧。这一举措无疑暗示所有男性都有“痴汉”的嫌疑；而且早晚高峰期还是很拥挤的，女性专用车厢一般来说拥挤程度会低一些，普通车厢被挤成立体相片的男性自然会产生不满。
甚至还有网友十分忧伤地留言说道：“本来女性就是地铁上的一道风景线，这下好了，以后搭地铁感觉像是走进了和尚庙……”
朋友们，对此提案和建议，你怎么看？（图为日本的女性专用车厢）
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