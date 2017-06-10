机器人成上海消费电子展主角

在本周的上海CES消费电子展上，有50多家公司展示新一代机器人，大多数机器人在家中充当陪伴，在购物中心充当随从或仅仅提供娱乐。
据美联社6月8日报道，中国企业，包括深圳创新企业乐聚（深圳）机器人公司在内，正在展示高度敏捷、技艺超强的机器人。
北京康力优蓝机器人科技公司是该领域的先锋。它与微软合作生产的爱乐优机器人近10年前就投入了大规模生产。
该公司销售主管张建庭（音）8日说公司的机器人年销量约为15万台；依据机器人的大小，陪伴机器人的售价在130美元至483美元之间（1美元约合人民币6.8元）。
不过，张建庭表示机器人市场变得越来越拥挤，单今年就有更多企业进入该行业。
“中国的机器人市场越来越多样化，”张建庭说，“不过，在机器人的研发领域和综合能力上仍有一些瑕疵。每家企业都处于初始阶段。我们在技术、研发和市场领域仍在学习并取得进展。”
报道称，人工智能和虚拟现实也是此次消费电子展的主要特色。从6月7日到9日，有来自23个地区的400家参展商在展会上展示其创新产品。
对此次上海亚洲消费电子展的主管约翰·凯利而言，更多中国企业参加全球消费电子展揭示了中国是如何从制造业经济转向基于创新的经济的。
凯利说：“中国企业继续变得越来越重要。他们正与西方伙伴建立合作关系以真正推动技术发展。所以我们目睹了技术的飞跃发展。”
在人工智能领域领先的若琪公司是Pebble·月石家庭陪伴装置的制造商，该装置能帮老人做家务，提供娱乐并协助孩子学习新技艺。
该公司产品经理李元鹏（音）说：“人工智能使我们的生活更简单。人工智能正在更多领域取代人类。它为人类节省了劳动力，所以我们可以从事更多的创新工作。”
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