韩国：不会改变部署“萨德”决定

韩国总统府国家安保室室长郑义溶9日在青瓦台召开记者会时就“萨德”争议表示，韩国政府无意从根本上改变韩美同盟之间约定的事项。
据韩联社6月9日报道，郑义溶指出，将秉持有关原则处理“萨德”问题。他说，决定部署“萨德”是出于保护韩国及驻韩美军免受朝鲜核导“威胁”的考虑，新一届政府决不轻视该决定，并将与美方继续就此密切协商。郑义溶表示，韩方希望在确保民主正当性和程序透明性的同时，落实部署“萨德”所需的国内程序，特别是要合理合法、透明公开地进行环评。郑义溶强调，将把国家利益和国防需要放在首要位置。
郑义溶还称，以往朝鲜发射近程导弹时，韩国通常不召开国家安全委员会会议，但日前总统文在寅罕见地亲自主持国安委全体会议，意味着政府将朝鲜不断“挑衅”视为迫在眉睫的“严重威胁”。
另据路透社6月9日报道，韩国最高国家安全顾问9日称，该国不打算改变与美国就部署反导系统所达成的协议，它会继续与华盛顿就此密切合作。
郑义溶在记者会上说，推迟完全部署“萨德”反导系统直到环境评估完成的决定是一项旨在确保民主程序的国内举措。
报道称，美国的盟国韩国7日表示，它将推迟部署“萨德”系统的其余部分，直到环境评估完成。中国强烈反对“萨德”部署。
在竞选过程中，韩国总统文在寅承诺重审由其保守派前任朴槿惠领导的政府所作出的部署“萨德”的决定。
报道称，中国表示，“萨德”的雷达能够探测其内陆地区，这将有损它的安全并打破地区平衡。
这套“萨德”系统共包含六辆发射车，目前已在韩国东南部的星州郡部署了两辆，雷达也已部署。韩国称，这些装置将不会被搬走。
文在寅的办公室7日称，在进行可能会耗时超过一年的环境评估期间，另外四辆发射车的部署工作将会暂停。
郑义溶说，在定于6月底举行的文在寅与美国总统特朗普的会谈中，韩国将讨论加强韩美同盟以及应对日益增长的朝鲜武器计划“威胁”的措施。
韩国外交部9日表示，美国副国务卿托马斯·香农将于下周访问首尔，以讨论两国领导人会谈议程。
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