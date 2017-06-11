新娘要8800下车钱，新郎怒了：不结婚就滚蛋，把彩礼还回来!

婚礼本是一件喜庆的事，在婚礼上通常新郎都不敢开罪新娘，都是宠爱有加，但今日这场婚礼却显得有些让人心酸。
就在婚车到来要下车的一会儿，新郎发火了，一把拽新娘下了车，喊道：“不想结婚就滚蛋，把我的彩礼还回来! ”
到底咋回事？
原来是新郎拿了几十万彩礼，说好女方要陪彩礼的，可是婚礼当天女方的陪嫁啥也没有，丈母娘全藏着给新娘的弟弟成婚用，这让新郎很是不爽。眼看婚车到家了，新娘却不下车，要八千八的下车钱。
这下完全激怒了新郎，自个下车，上去直接把新娘拉了出来，顺手就是一巴掌，嘴里骂道叫你要钱，不愿意成婚滚蛋，把我的彩礼还回来。这时候新娘的爸爸妈妈也在边上，没有一个人敢作声的。
新娘站稳后，在伴娘的搀扶下往屋里走，新郎在后面看着新娘就是一脚，一分钱彩礼也不回，一件陪嫁品也没有，如今还要下车钱，你们娘家人究竟想干啥？
新郎还把捧花甩在了新娘脸上，一路上边骂边推。
好好的婚礼却被彩礼闹得每个人心里都不舒畅，婚姻的成了利益的天平，看着让人心酸。
有网友留言说：“娘家人要是略微会做人，女儿哪用受这气？看着他们这样，真不知道他们的婚姻能维持多久。”
对于这场婚礼，你们有什么想说的？
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