11国将联合采购440架F-35：单价降至8500万美元

路透社6月18日报道称，据两名知情人士透露，洛克希德-马丁公司将签订一笔总额超过370亿美元的合同，向包括美国在内的11个国家出售440架F-35战斗机，谈判已进入最后阶段。
这将是F-35隐形喷气式战机的最大一笔交易，这款飞机将在近日的巴黎航展上亮相。此次交易体现了销售惯例的重大转变，从年度采购转向更为划算的多年期交易，这样可以降低每架飞机的成本。
飞机的价格尚未最后确定，但这440架飞机的均价预计将为8500万美元。两名知情人士是匿名发表讲话的，因为他们没有权限公开讨论交易商谈情况。
这笔多年期交易将在2018-2020财政年度里分三批完成。
洛克希德公司的代表说，公司对合同谈判情况不予讨论，凡涉及“大宗购买”的交易，都将由美国政府公布。
近日，来自11个F-35客户国的代表在马里兰州的巴尔的摩举行会议讨论合同条款，并参观了马里兰州境内为F-35提供配件的诺思罗普-格鲁曼公司工厂。客户国包括澳大利亚、丹麦、以色列、意大利、日本、荷兰、挪威、土耳其、韩国、英国和美国。
据称，洛克希德和客户商定的谅解备忘录着眼于在2018财年采购超过135架战机，2020年交付，每架约8800万美元。在随后的2019财年和2020财年，采购数量将增加到每年150架以上。
据称，F-35A型的2019年均价可能会是8500万美元，到2020年可能会降至8000万美元以下。这将是F-35收取过的最低价格，使得这笔交易成为降低每架F-35总成本的重要一步。
许多人批评F-35的造价过高，包括美国总统唐纳德·特朗普和其他美国官员，他们批评五角大楼的这一最昂贵项目一再延迟和超支。近日，四分之一的现役F-35战斗机停飞等候进一步的通知，原因是飞行员的供氧系统不合格。
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