瑜伽可“逆转”人对压力的反应

【美国每日科学网站6月15日报道】英国考文垂大学和荷兰奈梅亨大学共同进行的一项研究发现：身心干预手段，比如冥想、瑜伽和太极，不仅能让我们放松，而且能够“逆转”引起健康问题和抑郁情绪的DNA分子反应。这项发表在《免疫学前沿》杂志上的研究报告评估了十年来的研究成果，分析了基因行为如何受不同的身心干预手段的影响，包括静思与瑜伽。
来自这两所大学的专家认为，综合考察11年来共有846人参与的18项研究，他们发现了一种因身心干预手段对身体影响而产生的分子变化横式，研究还发现了这些变化如何有益于我们的身心健康。研究人员专门研究了身心干预手段如何影响基因表达。换言之，即影响身体、大脑和免疫系统生理构造的基因产生蛋白的活动方式。
当遇到令人紧张的事件时，人体交感神经系统受到刺激，于是加速产生一种管控基因表达、称做核因子kB的分子。这种分子通过激发基因、使之产生引起分子炎症的细胞因子蛋白，来表达紧张情绪。这种短暂的应激反应是有益的，但如果持续存在就会增加罹患癌症、加速衰老和罹患抑郁症等精神疾病的风险。
然而，根据这项研究，现实当中采取身心干预措施的人表现出来的效果恰恰相反——即所产生的核因子kB和细胞因子不增反减，导致引起炎症的基因表达模式发生逆转，诱发相关疾病和状况的风险反而降低。
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