常州动物园活驴喂虎引争议

一次股东间的纠纷最后以一头活驴被扔进中国东部的一家动物园的老虎池而告终。
据英国《每日电讯报》网站6月6日报道，中国江苏省常州市一家动物园的游客6月5日下午心惊胆战地看到这头活驴从一辆卡车上被几名男子拖下去，扔到两只饥饿的老虎那里。
报道称，这些男子据称是被一名股东带到动物园来的，这名投资者和动物园的管理人员陷入纷争。报道说分歧是因为动物园的收入太少。
动物园方面表示这头驴是“一怒之下”被投入了虎山，并向在场游客道歉，许诺这类事件不会重演。
报道称，在一段热播的视频里，这头驴被推进围栏四周的深沟后，其中一只老虎跃向毛驴的后背，而另一只老虎则用爪撕咬毛驴的背部和脑袋。
目击者表示，这些男子本想把这头毛驴和其他几只动物拉到公园外去售卖。
但是，被保安拦下后，他们决定把这些动物用来喂老虎。
据称，这些男子把毛驴拖进虎山后，工作人员和游客冲向他们，阻止他们把一只绵羊投入虎山。
游客说，一只老虎发出狂啸引起了他的警觉，并说当时的场景非常血腥。
中国媒体引用了一位匿名投资者的话说：既然赚不到钱，我们就想为什么不把动物喂老虎，至少我们可以节省动物的饲料。
据报道，一起案件令动物园的资产在两年前被冻结。资产冻结意味着无法办理动物运输许可证、检疫证等重要证件。
报道称，虽然许多人对视频内容表示愤慨，但这种骇人的场景在中国的动物园和游猎场并非个案。
在东北城市哈尔滨的一家养虎场，游客可以观看老虎吞食牛，也可以花60元买一只鸡扔进虎笼里“消遣”。
然而，这头活驴被老虎嗜食的残忍视频在中国网络上引发了愤怒的抗议。
一名新浪微博的用户写道：为什么人类总是不如动物。
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