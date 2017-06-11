共享单车的颜色不够用了？海尔出品共享“小金车”有点辣眼睛

2017年共享单车市场持续火爆，尽管入局者已经有很多，但是这不能阻止后来者的脚步。
人们常常戏称，“我觉得，目前制约中国共享单车发展的最大瓶颈，就是颜色已经不够用了……”
现在满大街都充斥着各色共享单车，小黄车、小橙车、小蓝车、小红车、七彩车……感觉颜色都已经用尽了？那你就太小瞧国人的智商了~~~
今天一早，微博上被一组“小金车”的照片刷屏了。从网友拍摄的照片来看，这是某品牌的新款共享单车，金色的车架配上蓝色的座椅和轮胎，简直闪瞎眼有木有？
如果仔细观看，会发现这款单车还提供了手机支架和手机充电接口，无线充电、Micro-USB、USB Type-C、Lighting接口一应俱全，十分人性化。
摩拜、ofo、小蓝、小白……，这款“奇葩”的共享单车到底来自哪个品牌呢？
原来这是海尔无线跟酷骑单车合作的款式，车上的手机架可以给手机充电 。至于为何会采用这种颜色，人家海尔说了，“金色的看起来喜庆些 ”。
不过这么喜庆的颜色网友表示“太辣眼睛了”！“海尔 我们绝交吧 你的车子实在是太丑了！”“说吧加多宝给你多少钱，我王老吉给双倍！”“你的闪只是你穿的保护色~”
说真的，这么金光灿灿的，不怕影响交通安全驾驶么？尤其在大夏天的，有网友戏称，“骑上金轮子，你就是法王了。”
不过，可以充电可以架手机这一点还是相当贴心的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost