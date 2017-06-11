中国高考给美国人什么启示？美媒：中国人更尊重教育

美媒称，高考每年有三天时间，中国高中的毕业生要参加考试，决定他们能否进入大学学习。简单地说，他们今后的生活将取决于他们的考试结果。
据美国福克斯新闻频道网站6月7日报道，学生为了准备考试要进行几个月时间的学习。无论出于什么原因，糟糕的分数意味着学生可能无法被全国数千所大学中的任何一所录取。
报道称，美国前教育部长、保守领导人支持教育组织主席比尔·贝内特说：“高考带来的压力是巨大的，结果是影响终生的。我们可不可以从中国学点什么来帮助我们提高教育水平呢？绝对可以。”
高考有多么重要？成千上万的人围在运送学生的大巴旁，为他们祝福。为了创造更好的条件，警方实施了“禁止鸣笛”的交通法。在中国很受欢迎的广场舞也被暂停。电视机声音太吵的居民也会受到当局的警告。
湖南省的蒋艳萍（音）在接受采访时说：“考生们十年寒窗不容易，我们这些广场舞大妈帮不上别的什么忙，停跳几天广场舞，还孩子们一个安静的学习环境，也算是我们这些大妈们对践行社会主义核心价值观的理解与支持吧！”
报道称，亚洲人社区高度重视教育，这并不是秘密。在美国，1900万名自认为是亚裔的毕业生中，有93%的学生按时毕业，而普通人群的毕业率为83%。
在同样有着高考传统的台湾地区长大的纽约人佩吉·许说：“考试的压力非常大。如果你病了，或者考试做得不好，你就完蛋了。高考强调记忆。但是，它不鼓励孩子去解决问题或自我思考。美国也有SAT和ACT考试，但这只是学校关注的一个因素。你可能有领导素质，或参加过很多课外活动。”
相比中国对教育的虔诚态度，在美国，许多高中如此危险，以至于学生每天要通过金属探测器才能进校。美国大学校园的情况更糟糕，学生似乎认为他们的父母不是让他们来受教育，而是来抗议特朗普总统的。如果有保守派被邀请来演讲，他们就会发动暴乱，向试图保护他们的警察投掷石块。
贝内特说：“左派最优先考虑的事情根本不是教育。对他们而言，他们关心的是公民自由和公民权利，关心的是在学校里‘伸张正义’。”
报道称，这可不是赢家的方式。
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