男子车祸重伤被120接走，结果却被遗忘在救护车上1小时

6月15日上午，在南通打工的梁女士，接到电话说丈夫出了车祸，被通州120救护车接走了。可是当她和家人赶到医院后，医生和护士都说没有接过这个病人。
那么，梁女士的丈夫哪里去了呢？
据悉，15号上午10点，梁女士的丈夫朱先生骑电动三轮车和一辆私家车相撞，头部受伤。上午10点零8分，私家车司机报了警，通州120立即赶至事故现场。
从事故地点到通州区第三人民医院，开车大概只需要十几分钟。但当11点梁女士和家人赶到医院时，四下里找了一个多小时也没有找到朱先生。
找不到丈夫的梁女士越来越着急，问医生和护士也都说没有接到过这个病人。难道自己的丈夫还在救护车上？！找了半天的梁女士猛然想到这一层。于是，梁女士赶紧让护士帮忙，找到了拉朱先生的救护车。
当打开车门的一瞬间，家人愣住了。
梁女士只见到自己的丈夫，半坐在救护车内，头歪向一边正要呕吐。而且，旁边已经吐了一大堆呕吐物。
此时，距离朱先生被送到医院已经过去一个多小时。由于朱先生处于半昏迷状态，CT显示脑部有出血点，下午便转到通大附院治疗。经通大附院进一步检查，朱先生颅脑受伤，蛛网膜下腔出血，枕骨骨折，处于
昏迷状态，医院立刻进行了治疗。
虽然丈夫住院治疗了，但围绕在梁女士心头的疑问越来越多。救护车到了，为什么值班护士却没有出来接病人？
该院医生向梁女士解释称，发生这种情况是因为司机拉肚子。但对于这样的解释，梁女士很不理解。当时救护车上应该还有医生，司机拉肚子，难道医生也拉肚子？
随后记者来到医院了解情况，值班护士告诉记者，急诊24小时有护士，也配备一名内科医生，一名外科医生。当护士听到铃声后，就会出去接病人，但昨天是什么情况自己并不清楚。
通州区第三人民医院表示，正在调查哪个环节出了问题，已经向通州区卫生局上报，调查结束后，将会给家属一个明确的说法。
19日，江苏省南通市通州区卫计委就伤者被遗忘救护车事件发情况说明并作出道歉：
6月15日上午10∶45，因车祸受伤的朱先生被（江苏省）南通市通州区第三人民医院（以下简称通州三院）急救分站接回医院。由于当班医生、驾驶员严重不负责任，朱先生被遗忘救护车，直至11∶43发现，导致伤
者被困救护车近1小时的恶性事故发生，在社会上造成极其恶劣的负面影响。对此,我们深感愧疚，同时对伤者及其家属深表歉意。
同时表示，关于本起事件的相关调查处理结果将通过媒体及时对外发布。
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