研究称全球变暖将致人类睡眠减少

美媒称，科学家在某些城市发现了气温升高和民众反映的睡眠受到干扰之间的关联，通过计算机演算温室气体排放继续保持在高位的情况下，预测人类的睡眠会减少。
据美国《纽约时报》网站6月16日报道，在《科学进展》杂志6月16日发表在网上的一篇论文中，尼克·奥布拉多维
奇和同事预测，随着全球气温升高，烦躁不安的夜晚会增加，尤其是夏季。他们发现，拥有或有钱使用空调的可能性较小的穷人，以及更难调节自身体温的老人，也许会受到严重影响。
报道称，人类排放温室气体导致的全球变暖，正在对现实世界产生明显的影响：热浪更多、暴雨更大、海平面更高，而这些只是众多变化中的少数几例。
但近年来，社会科学家一直在努力解答一个更复杂的问题：气候变化对人类的健康意味着什么？
这个领域的预测很难，必须建立在一长串假设的基础上。科学论文预言的相关影响多种多样，包括热带病更广泛的传播、寒冷天气导致的死亡减少、炎热天气导致的死亡增加，乃至飞行旅途变得更加颠簸。
现在，这类文献中又多了一条：预测气候变暖后，人类的睡眠会减少。
研究发现，如果允许全球排放继续保持在高位，预计不眠之夜的增加会超出人们正常的经历。根据研究人员的计算，到2050年，每100名美国人一个月预计会增加六个不眠之夜。据他们估计，到2099年，每100人一个月辗转难眠的夜晚会增加到14个。
研究人员早就知道晚上太热或太冷都可能影响一个人的睡眠，但没人想到要去问，气候变化带来的全球变暖可能会给人类在这方面带来什么影响。
现供职于哈佛大学和麻省理工学院的奥布拉多维奇博士是一名政治学者，研究的领域是气候变化政治及其可能会对人类造成的影响。
为了计算未来气温升高的影响，他求助于美国疾病控制和预防中心收集的数据。该中心在一项调查中让人们回忆前一个月的睡眠情况。果然，他在某些城市发现了气温升高和民众反映的睡眠受到干扰之间的关联。为了进行预测，他利用了计算机来演算温室气体排放继续保持在高位的情况下，某些地方会变得有多热。
奥布拉多维奇承认，对前一个月睡眠情况进行的调查会受记忆力变化的影响。更权威的研究需要把很多人放在一个睡眠实验室里并控制温度，以便观察发生的情况。他说：“这些理想数据根本不存在，它们的收集费用高得吓人。”
这项研究更大的缺陷或许在于，我们不可能知道100年后的人类社会是什么样子。在那个世界里，没有空调的人会有多少？
没有参加这项研究的加州大学洛杉矶分校睡眠实验室主任杰罗姆·M·西格尔说：“确实，这可能会影响人类。但在我因为气候变化而担心的事情目录上，它可能排在后面，尽管我自己是研究睡眠的。”
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