新加坡外长访华 “一带一路”为主题

李源潮会见新加坡外长维文
新华社北京6月12日电，国家副主席李源潮12日在北京会见了新加坡外长维文。
李源潮说，2015年习近平主席对新加坡进行国事访问，双方确立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。希望双方以共建“一带一路”为契机，加强发展战略对接，推进三个政府间项目和各领域合作，互利共赢、共同发展。中方期待新加坡为促进中国与东盟关系发展继续发挥积极作用。
维文表示，新方愿积极参与“一带一路”建设，同中方深化全方位合作，推动两国关系和东盟与中国关系继续向前发展。
杨洁篪会见新加坡外长维文
新华社北京6月12日电，国务委员杨洁篪12日在中南海会见新加坡外长维文。
杨洁篪表示，中方重视中新关系，双方应保持密切沟通，加强政治互信，发挥各自优势，深化和拓展两国经贸合作，办好重点合作项目，共同推进“一带一路”建设，推动中新关系与时俱进向前发展。双方应加强协调配合，推进中国－东盟关系及各领域合作，加快“区域全面经济伙伴关系”谈判进程，共同促进地区和平、稳定与发展。
维文表示，新方愿同中方加强合作，携手建设“一带一路”。新方愿推动中国－东盟关系发展，对接双方发展战略，深化互利合作。新方愿与中方共同努力，推进“区域全面经济伙伴关系”谈判进程，造福本地区各国人民。
双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。
王毅同新加坡外长维文举行会谈
新华社北京6月12日电，外交部长王毅12日在北京同新加坡外长维文举行会谈。
王毅表示，双方要加强战略沟通和战略对接，深化中新与时俱进的全方位合作伙伴关系。中新可在“一带一路”框架下建立互联互通、金融合作、三方合作等三大平台，开展更多实质性合作。
王毅表示，明年中国－东盟关系将进入承前启后的重要节点，要规划好双方关系中长期发展，加强“一带一路”倡议和东盟发展规划对接，尽早完成“区域全面经济伙伴关系”谈判，推动建成东亚经济共同体，共同引领区域一体化进程。中方期待并相信新方将为中国－东盟关系和东亚合作健康稳定发展贡献更多智慧和力量。
维文表示，新方愿与中方深化双方与时俱进的全方位合作伙伴关系，希望看到中方在国际事务中展现更大领导力，为推动全球化和区域经济一体化进程发挥更为积极的作用。新方完全赞同在“一带一路”框架下建立中新合作三大平台的建议，愿为推动“一带一路”建设作出独特贡献。新方愿以担任东盟与中国关系协调国并于明年接任东盟轮值主席国为契机，为中国－东盟关系发展注入新的活力。
新加坡表示全力支持和参与“一带一路”建设
新华社北京6月12日电，来华访问的新加坡外交部长维文12日在与中国外长王毅共同会见记者时，回答了中方媒体关于新方参与“一带一路”建设的提问。
维文表示，“一带一路”倡议具有历史意义，新加坡从一开始就全力支持。新方认为，“一带一路”倡议将为亚洲各国提供亟需的基础设施建设和互联互通支持，把亚洲、欧洲以及大洋洲国家联接在一起，最终为全世界人民带来和平与繁荣。新加坡处于独特的地理位置，是“一带一路”沿线的重要一站，新方可以依托地区金融中心地位为“一带一路”的融资要求提供支持。还可以通过新中双方在重庆开展的互联互通项目把海上和陆上丝绸之路联接在一起。新方愿与中方共同努力，更好对接各自经济发展战略，造福两国和两国人民。
王毅表示，中方欢迎新加坡积极支持并参与“一带一路”建设。新加坡拥有独特地理位置，完全可以在共建“一带一路”进程中扮演一个重要角色。中新两国同其他伙伴携起手来共建“一带一路”，不仅将深化中新全方位合作伙伴关系内涵，为新加坡的发展开辟更广阔空间，也能为地区的和平与繁荣注入更多正能量。
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