特朗普律师被爆与俄关系密切

【西班牙《先锋报》网站6月10日报道】据美国《华盛顿邮报》报道，美国总统特朗普的私人律师马克·卡索威茨拥有一些与克里姆林宫关系密切的重要客户，例如与俄罗斯总统普京走得很近的俄罗斯寡头奥列格·杰里帕斯卡。
报道称，卡索威茨的客户还包括俄罗斯储蓄银行。这家银行是俄罗斯乃至东欧最大的银行，曾遭到美国制裁。卡索威茨多年来一直在纽约法院的一起民事诉讼中为杰里帕斯卡担任代理律师，并曾考虑过在5月25日，也就是距离特朗普聘用他只有两天的一次开庭中出庭为杰里帕斯卡辩护。
据报道，为了避免出现争议，卡索威茨最终并未出庭，而是由其律师事务所的另一位律师出庭。卡索威茨多年前就与特朗普相识，曾在特朗普的离婚案以及2005年开始的特朗普大学欺诈案中为其担任代理律师。8日，卡索威茨在华盛顿举行记者会，否认联邦调查局原局长詹姆斯·科米当天在国会作证的核心内容。
他表示，特朗普总统从未要求科米停止调查任何人，也从未要求他表示忠诚。在参议院情报委员会举行的听证会上，科米承认曾有意把有关他与特朗普单独接触的备忘录材料转交给友人，并通人友人提供给媒体。卡索威茨随机回应称，科米在未经授权的情况下公开了他与特朗普总统的对话，这表面科米是一个泄密者。卡索威茨或将代表特朗普正式向司法部就科米泄密提起诉讼。
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