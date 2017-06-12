文化冲突困扰中国企业在美投资

当一家中国大型玻璃企业2014年来到俄亥俄州的莫兰并开始花费将会超过5亿美元的资金整修通用汽车公司的一座废厂时，这似乎是一个天方夜谭：中国人想必会偷走美国人的就业——正如美国总统特朗普所指出的。但是现在，中国人突然在创造就业机会了。实际上是1500多个就业机会。
这家中国公司福耀玻璃工业集团断定，未来接近公司的主要客户——美国境内那些每年采购数以百万计的挡风玻璃的汽车产商，这些钱是值得投到代顿市郊的这个小城的。
而且这不是个例。据美国荣鼎咨询公司称，从2000年起到今年第一季度，中国对美投资额将近1200亿美元。这其中近一半是2016年初之后进入美国的，这使得中国成为美国最大的外国直接投资来源之一。
但是伴随投资的爆炸式增长出现了意想不到的麻烦。在福耀公司，巨大的文化冲突正在厂区上演，一些工人对公司遵守美国监管和依照美国行为规范运作的承诺提出质疑。
福耀公司面临汽车工人联合工会发动的一场猛烈的工会运动，以及一名前主管的诉讼——此人声称自己遭解雇的部分原因是他不是中国人。
福耀公司的一个困难是中国在美国的“绿地”式投资是相对新颖的投资方式，所谓“绿地”式投资是指外国企业新建工厂，而不是收购现有工厂。但是当投资者不熟悉美国的管理和政治环境时，项目就可能遭遇挫折——这与许多企业主管的境遇如出一辙。在福耀工厂，工人们说工厂的安全措施有了改善，不过也有一些人提到仍然存在的问题。工人们说，尽管公司坚持说希望把工厂交给美国主管来管理，但是近几个月里却增加了中国主管的比例。
福耀公司董事长曹德旺在北京接受采访时说，他换掉美国主管的原因是“他们没有尽到职责，却乱花我的钱”。他叹息说工厂的生产率“没有我们在中国那么高”，并说“有些工人只是游手好闲”。
在某种程度上，文化模式或许能解释这种紧张关系。
密歇根大学中国研究中心主任玛丽·加拉格尔说，像曹德旺这样的企业家经常为自己的工厂招收来自农村地区的员工，他们认为这些人相对唯命是从。她说：“他可能从未遇到过这种来自工人队伍的压力。”（纽约时报）
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