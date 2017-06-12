中国外长王毅会见新加坡外长维文

新加坡外长维文访华，中国外交部部长王毅表示，希望双方此次能够达成新的、重要的共识。这是今年维文与王毅的第4次会面，也是维文的第2次访华。
王毅表示，中国和新加坡就重要的双边问题、区域挑战合作达成共识；并呼吁尽早完成区域全面经济伙伴关系协议(RCEP)谈判，将发挥新加坡作为人民币清算中心的地位。
维文回应指，相信此次会面是一个推动双边关系和中国－东盟关系发展的好时机。中国和新加坡自由贸易协议谈判正在进行中。全球需要自由贸易和经济一体化的「明确讯号」。新加坡将与中国推动加快RCEP谈判。
新加坡是东盟的重要成员，同时也是中国同东盟关系的协调国。明年新加坡会出任东盟的主席国。
记者注意到，会见开始后，王毅与维文热情握手，随后双方以亲近的姿势——互相揽着肩膀进入会议室。这是今年维文与王毅的第四次会面，也是维文的第二次访华。
王毅在会谈中表示，维文此次访华体现了他本人和新加坡政府对中新关系的高度重视。新加坡是东盟的重要成员，同时也是中国同东盟关系的协调国。明年新加坡还会出任东盟的主席国。
王毅强调，中国非常重视新加坡的独特的影响力。
王毅指出，我们希望双方携手合作，共同推进我们确定的、双方的、与时俱进的、全方位合作伙伴关系，同时共同来维护好地区的和平稳定，推进区域一体化的进程。
“我相信这次来华，我们会就此达成新的、重要的共识，对外释放积极的信号”，王毅说。
维文回应说，我相信此次会面是一个推动双边关系和中国－东盟关系发展的好时机。
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