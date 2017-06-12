数字时代颠覆传统政治生态

【《日本时报》网站6月4日文章】题：告别左右两派，迎接数字化。
政治分析人士花费大最时间研读专栏文章，试图猜测英国首相特雷莎•梅的精确站位。她在政治左右两派阵营中究竟站在哪儿？她究竟是支持加强还是减少政府干预？她究竟是真正的撒切尔主义自由市场派还是已放弃这派思想转而支持加强中央集权制和政府管控？简言之，她是否已如某些人所言，变成了“红色托利党”，而非提倡精简政府、削减公共开支和市场力量的强硬派？
这些都是令政界和学界持续感到兴奋的有趣问题。在20世纪的政治斗争中,这似乎是核心所在。参加大选的所有政党的宣言都要受到仔细的逐行研究，以寻找线索。但是，在如今的背景下，他们忽略了一个重大、起到决定作用的新因素。
阵营消失阶层瓦解
这个因素就是，技术已彻底改变现社会和选民的特点和结构。数字时代及其带来的超级连通性和信息获取总量不仅赋予人民以权力,还改变了选民对当局、官场及政府的态度。他们不那么关心过去的意识形态辩论，也不太乐于被灌输详细的政党纲领和承诺，或是接受自上而下传达的信条。
他们想要真正的新闻，但是他们越来越觉得自己可以形成自己的观点，而不是被动接受上层灌输的观点。大多数民众，特别是30岁以下的人，可能根本没有读过政党的宣言。当然，他们对未来忧心忡忡，渴望获得领导层的智慧和理性的指引，从而理解如今世界的变数。然而，昔日政治辩论中的正反双方已经变得毫无意义。
马克思主义形式的政治斗争——将资本主义精英和“当权派”与工人和“大众”对立——与人们目前的日常经历或关切已不再相关。这种意识形态站队已不再是人们对政客的希望，只是对少数极左和极右的极端分子具有吸引力。对其余的所有人而言，新的现实是,在数字化的影响下，政府作为执政精英或“人民作为劳苦大众”的概念逐渐分崩离析。而政党统治集团和管理者似乎尚未完全考虑这个现实。
精英流动大众觉醒
精英变得具有流动性，其构成几乎每天都在变化；同时大众也分解成由生机勃勃的不同网络构成的拼图,不可能从中提取任何—种民意,或任何长久的多数派意见。与此同时，政府与市场之间的界限也变得模糊了，双方都需要对方才能有效运转。有史以来，人民第一次有机会拒绝被不加区分地当作一个团体、一个残酷地叫做“公众”或“人民的意愿”的整体。相反,他们现在有权利用互联网和大量社交媒体所提供的各种机会,发表自己千变万化而又各不相同的观点，在更加地方化的基础上组织自己的事务。
他们有权讨论并直接解决日常关切的问题，比如医疗资源、教育、就业前景、住房、交通运输、洁净的空气、交通拥堵，甚至包括家庭事务，而且是以更加敏感的方式，无需自上而下的指导。这有利有弊。有利的一面是,民主表达和公民权利正在以新的形式迅速兴起，不再依靠中央指示和传统的政治介入。蛊惑民心的政客和独裁者操纵并扭曲民意的机会正在消失，因此这是与历史上那些压迫人民的独裁人物的告别，而今天试图通过大量媒体操控统治的专制者也日益受到挑战。
然而，阴暗的一面是，这种权力也落入了远超任何国家的全球通信垄断巨头之手，或邪恶的毁灭力量之手。现在，具有号召力的领导人是那种避免微观控制民众、杜绝贿赂和承诺、避免教条的政党路线或非左即右的意思形态命令的领导人。选民们渴望这样的政党:看上去很有可能提供稳定的大局，保障人民生命与经济的安全，保护人民不受独裁统治者、黑客和互联网强盗的侵害。仍然执着于争论政治左右两派的唯一群体就是职业政客本身，以及追随他们的媒体助手和内幕知情者。消息灵通的广大民众正以新的方式看待政治和政客。
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