东南亚明珠渐退色！新加坡的经济似乎没看起来这么好...

新加坡的经济可能正在复苏，但消费者却没有感觉到。
经过两年低于平均水平的增长，经济学家和政府对前景变得越来越正向。虽然不是繁荣时期，但共识是，2017年的增长将高于去年的2％。其中很大一部分归功于出口，就像亚洲其他依赖贸易的国家一样，新加坡正受益于全球经济复苏，这也转化为电子商品的销售成长。
但这些正面的看法却掩盖了实际上的痛苦。占经济总量三分之一的消费支出已经连续两个季度下降，失业率上升，薪资增长放缓，家庭债务增加。
尽管增长复苏，但劳动力市场仍然疲软。2.3％的失业率是自2009年全球金融危机以来的最高点。虽然新加坡是找工作最简单的地方之一，但失业人数一直稳步上升，第一季达到83300人。与此同时，职位空缺有所下降，反映出劳动力市场的困境。
劳动力市场疲弱，去年薪资增长放缓至3.1％，是2009年以来的最低水平。尽管如此，薪资仍然比生产力上升得更快，从而提高了企业的劳动力成本。澳盛银行(ANZ)的Ng表示，随着新加坡币未大幅贬值，成本上涨导致国际竞争力的下降。这对于就业市场而言是一个坏消息。
随着收入的承压，失业率上升，房价下跌，消费者的债务负担正在上升。去年，家庭债务上升到国内生产总值(GDP)的75.3％。这也拖累了消费支出和经济增长。（巨亨网）
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