全球富豪都在哪？美国人数最多摩洛哥密度最大

目前全球人口大约为73.5亿，但大部分财富掌握在3000万人手中。这些人就是通常所说的富豪，他们主要分布在18个国家，其中以美国为首，其次是日本和英国。
据西班牙《先锋报》6月10日报道，英国财富洞察咨询公司的一项调查报告指出，从密度来讲，摩纳哥城是富豪密度最大的城市，其次是瑞士的3座城市（日内瓦、苏黎世及其周边的小城楚格）。排名第五位的是伦敦。
在18个国家当中，西班牙位居第十二位。西班牙著名服装集团盈迪德公司的创始人阿曼西奥·奥尔特加以总资产685亿美元在全球富豪榜上排名第四。
根据美国商业内幕网站的排名，中国在18个国家当中位列第七。意大利排名第九。
现年61岁的微软公司创始人比尔·盖茨依然是世界上最富有的人。大多数富人都是白手起家，而且主要来自高科技领域。例如谷歌创始人谢尔盖·布林和脸书网站创始人马克·扎克伯格。尤其是后者，年仅32岁的扎克伯格已经是全世界第五富有的人。而53岁的亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯是世界第三富有的人。
还有很多富豪是跨国企业的大股东，例如财富位于世界第二位的“股神”沃伦·巴菲特。还有一些富豪是通过继承方式获得巨额财富的，例如糖果巨头玛氏公司的杰奎琳·玛斯、沃尔玛的艾丽斯·沃尔顿和欧莱雅的利莉亚娜·贝当古。
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