研究称电视节目传播权威主义价值观，“电视迷”更多支持特朗普

【美国《科学美国人》月刊网站6月10日文章】题：电视培养了威权主义吗？
关于唐纳德•特朗普意外获胜的原因，各种分析层出不穷。一般认为原因无外乎白人蓝领阶层心存不满、联邦调查局局长詹姆斯·科米：来决定重启对希拉里•克林顿电子邮件的调查，乃至投票率较低等。这些因素可能都起了一定作用。认为选举是某一个因素起决定作用,那是错误的。
然而，我们在竞选期间进行的一项调研——刚刚发表在《通讯杂志》上——表明:还有一个因素应予以考虑，即电视的作用。我们所说的电视并非有线电视或用于宣传特朗普和政治广告的各种节目。相反，我们所谈的电视是指每天固定的电视节目一大多数电视迷每天至少花好几个小时收看的情景喜剧、警匪剧、职场剧和真人秀节目一及其对政治倾向可能产生的影响。
对过去40年的相关调研发现:经常长时间看电视：可能影响你对暴力、性别、科学、健康、宗教、少数派等问题的观点。与此同时，20年前我们对美国和阿根廷进行的调研发现:看电视越多，支持威权倾向和视角的可能性就越大。美国和阿根廷的电视迷的恐惧感、焦虑感和不信任感要更强一些。他们看重遵守规则，视“他人”为威胁，对多样性感到不适。
可能还有一个原因。在很多节目中，性别、民族和种族方面的陈规旧习仍然盛行。电视倾向于把复杂问题简单化，同时美化暴力解决问题的行为。很多虚构的节目都具有公式化暴力倾向:一位勇敢的英雄保护人民脱离了危险,并恢复了正常秩序。简言之，当涉及如何评价人物和如何解决问题时，电视节目往往带有权威主义气质。有鉴于此，竞选期间当我们发现调研显示持有威权主义价值观是强有力的支持特朗普的预测因素时，我们倍感好奇。
我们纳闷:如果说看电视助长了威权主义，如果威权主义是支持特朗普的背后动力，那么收看电视——间接地以滋长威权主义的方式——是否有可能提高了特朗普的支持率？大约在共和党召开选举大会之前两个月，我们对1000多名成年人进行了全国网上问卷调查。我们询问他们倾向于支持哪位候选人。(当时，参加竞选的候选人是希拉里、桑德斯和特朗普。）然后我们再询问他们收看电视的习惯——如看、看多久。我们还问了政治学家测评威权主义倾向常用的一系列问题——具体而言就是，哪种品质对儿童更为重要:独立与尊重长者；好奇与彬彬有礼；自强自立与服从遵守；体贴周到与举止得体。(每一组问题中，后一种答案都被视为反映了更多的威权价值观。）
与我们早些时候的研究一致的是，电视迷在威权主义方面得分较高。而且与其它研究一致的是，较多参与问卷调查的威权主义者强烈支持特朗普。更重要的是，我们还发现沉溺电视对特朗普支持率的影响。也就是说，沉溺电视与威权主义都与支持特朗普有重大关联。这不受性别、年龄、教育程度、政治思想、种族和收看新闻的影响。这并不意味着电视在唐纳德•特朗普的获胜中发挥了决定性作用。但是，特朗普提供了那种与电视培养起来的威权思维完美吻合的人物角色。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost