卡塔尔五个鲜为人知的事实

英国广播公司网站6月5日发表题为《关于卡塔尔你可能不知道的五个事实》的文章称，主权国家卡塔尔目前正处于一场风暴的中心，邻国纷纷断绝了与它的外交关系。但是，这个国家并非总是能够霸占报纸上的头条位置。那么，除了将在2022年举办足球世界杯之外，人们对于卡塔尔到底知道多少？下面就是你初步了解这个国家的五个事实。
男性人数大大超过女性
在一个有着大约250万人口的国家，女性人数不足70万。
文章称，这种失衡可能和卡塔尔突然的人口激增有关：这是一个移民打造起来的国家，而移民大多数是年轻男性。
近年来，在卡塔尔找到一份工作的希望吸引人们纷至沓来，使这个国家的人口从2003年的不足70万激增至2016年的大约250万。
尽管也有女性移民，但大多数是为即将到来的世界杯建造基础设施的男性。
据中情局的《世界概况》显示，这些移民来自世界各地，不过最大一部分来自印度和尼泊尔，这使得印度教人口在这个国家成为继穆斯林和基督徒之后的第三大宗教群体。
伦敦最大的地主？
文章称，过去大约十年时间里，卡塔尔一直忙着购买伦敦大片地产。其投资组合包括但不仅限于如下地方——碎片大厦、哈罗德、切尔西兵营、奥林匹克村，而且在卡纳里码头也有股份。
卡塔尔财政大臣阿里·谢里夫·埃马迪3月告诉英国广播公司，他估计这个国家在英国有“350亿至400亿英镑的投资”。此外，埃马迪说，卡塔尔正计划未来三到五年在英国再投资50亿英镑，其中包括更多的地产。
卡塔尔确实热爱艺术
卡塔尔是一个众所周知的保守国家，然而过去几年它主办了多个展览，其中包括2013年主办的存在争议的艺术家达明·赫斯特在中东的首次个人回顾展。
在多哈还有2008年开放的伊斯兰艺术博物馆。据说，这里拥有世界上最丰富的伊斯兰艺术珍品，展品来自三大洲，跨越1400年。
一个相当大的泰迪熊
文章称，卡塔尔对艺术的热爱还从博物馆蔓延到了公共空间。
事实上，任何曾经穿过多哈哈马德国际机场的人，都不会错过坐落于机场正中的23英尺（约合7米——本网注）高的黄色泰迪熊。
它是由瑞士艺术家乌尔斯·菲舍尔在十年前创作，由青铜铸成，重达20吨。根据哈马德国际机场的官方描述，这只熊是一个“活泼可爱的作品，令其周围的空间更有人情味，令旅客回忆起童年以及来自家乡的珍品”。
但是，这个活泼可爱的作品得来代价不菲：这座青铜雕塑是2011年在纽约的拍卖会上花了680万美元买来的。
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