断交潮冲击卡塔尔经济 “石油天堂”货架空空如也

卡塔尔遭到邻国政治和经济孤立，这些邻国不仅决定与多哈断交，还对卡塔尔实施禁运，而卡塔尔90%的商品依赖进口。限制措施不仅涉及航空领域——地区大型航空公司停飞卡塔尔方向，还包括海运——沙特阿拉伯和阿联酋港口禁止挂有卡塔尔国旗的船只停靠，以及陆运——沙特阿拉伯已对卡塔尔关闭口岸。
塔斯社莫斯科6月6日报道，据网友证实，轿车、货车等数千辆汽车在阿布萨姆拉口岸（邻近沙特阿拉伯）排起长龙。根据沙特阿拉伯当局的决定，自6月5日起，卡塔尔人须在14日内离境。相关决定也涉及沙特民众，他们被禁止入境卡塔尔。
进出卡塔尔都被禁止。制裁实施前，该口岸每日有600辆至800辆载有沙特和阿联酋商品的大货车通行；仅在2017年1月，过往旅客就超过32万人。
沙特媒体报道称，5日宣布禁运后，卡塔尔民众和当地外国侨民因担心物价上涨开始大规模抢购进口食品作为储备。他们对速冻食品、油、奶制品、米和饮用水的需求猛增。
卡塔尔政府表示，自己已竭尽所能地使邻国的决定不波及卡塔尔居民。沙特和阿联酋的卫星电视次日不间断播放卡塔尔商店货架空空、顾客排起长龙的画面。中东问题专家认为，在目前形势下，卡塔尔必须寻找新的进口来源，伊朗、土耳其、欧盟和东南亚国家都可作为选项。
但卡塔尔经济和贸易部驳斥了食品短缺的传言。该部在声明中说：“卡塔尔会从其他渠道和国家继续进口食品和消费品。卡塔尔进口的大部分商品选择航空和海上运输。蔬菜从印度和孟加拉国进口，肉制品从澳大利亚进口。”
《中东报》报道称，由于海湾国家决定与卡塔尔断交，后者可能会面临数十亿美元的资本出逃。首先就是沙特企业，它们不可避免地会把业务撤回国内。
该报表示，卡塔尔市场有388家沙特企业。它们主要为卡塔尔举办2022年世界杯建设基础设施。自从沙特关闭国界，许多建设体育场馆所必需的材料无法运进卡塔尔。
但卡塔尔当地媒体指出，拒绝与卡塔尔开展贸易往来对海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的贸易额影响不大。
即日起，沙特、阿联酋和埃及对卡塔尔飞机彻底关闭领空，并取消了本国航空公司飞往多哈的航线。沙特阿拉伯民航局吊销了卡塔尔航空公司的许可证，宣布关闭该公司设在沙特的所有办事处。卡塔尔航空公司表示，沙特采取的措施不会影响公司业务。专家认为，邻国关闭领空，再加上叙利亚、伊拉克禁飞，卡塔尔至欧洲国家的飞行距离至少会增加一倍，这将导致卡塔尔航空公司顾客锐减。
5日，巴林、阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、也门、利比亚、马尔代夫宣布与卡塔尔断交，原因是多哈支持恐怖主义、极端主义，奉行敌对政策并干涉其他阿拉伯国家的事务。多哈对相关国家的决定表示遗憾，称其毫无根据。
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