日本越南谋求在南海合力牵制中国

日本《读卖新闻》6月7日刊发题为《日本和越南将在南海问题上进行合作》的文章称，日本首相安倍晋三6月6日在东京与越南总理阮春福举行会谈，发表了要求对军事化等单方面行动保持克制的联合声明。
文章称，联合声明对南海局势表示“严重担忧”，并要求根据国际法和平解决争端。声明提出要加强两国的安保合作，越南欢迎日本自卫队舰船和海上保安厅巡逻艇停靠越南港口。海上自卫队最大的护卫舰“出云”号，于5月20日停靠越南金兰湾。
文章称，日越两国当天还签署了协议，日本将向越南提供384亿日元（约合23.81亿元人民币）的政府开发援助。
文章称，在会谈结束后举行的联合记者会上，安倍表示，“非常高兴双方都认识到在南海问题上对单方面行动保持克制的重要性”。阮春福总理表示，“欢迎和支持日本旨在确保航行自由的努力和积极行动”。
日本《产经新闻》6月7日刊发题为《日越将在南海和TPP问题上开展合作》的文章称，日本首相安倍晋三6月6日在东京与越南总理阮春福举行会谈。两国领导人就南海局势表示严重关切，一致要求克制包括军事化在内的单方面行动。另外，双方认为“自由公平的贸易和投资是全球经济发展的重要原动力”，就开展合作促进美国退出后11国正在谈判的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）早日生效达成了协议。
会谈后，双方发表联合声明，就朝鲜局势指出，“对包括核试验和导弹发射在内的最近的复杂动向表示严重关切”。
文章称，两国领导人指出，“两国关系的发展体现为所有领域强力、全面、实质性的发展”，对两国关系现状表示满意。安倍首相表示支持越南的国家基础设施建设事业，阮春福对日本的政府开发援助表示感谢。
此外，日本外相岸田文雄6日在外务省饭仓公馆与菲律宾外长卡亚塔诺举行晚餐会。两人确认了“法治”的重要性，并一致同意加强合作，促进问题解决。
文章称，两人在晚餐会前接受了媒体的采访，岸田强调，“愿按照日菲战略伙伴关系，坚定发展两国关系”。卡亚塔诺则就南海问题表示，“期待与日本政府紧密合作”。两人就强化对朝鲜施压的必要性达成了一致。
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