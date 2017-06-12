菲律宾富豪在华建大型购物中心 美媒：得益中菲关系缓和

东南亚最大富豪菲律宾华人施至成的后代现在可能发现了自己的商机：他们正在中国建设一个超大型购物中心，规模几乎与五角大楼相当。
据彭博新闻社6月7日报道，今年已经92岁的施至成，70年前在马尼拉通过从美国军人手里收购物品然后在市里的集市加价出售赚得了第一桶金。
这个项目标志着随着杜特尔特总统在政策上向北京倾斜，菲律宾正日益转向中国这个全球最大的消费市场。自去年5月这位言辞强硬的民粹主义者当选以来，投资者们开始逐渐接受他，支持了菲律宾股市的回升，施至成的SM投资公司在进行代际更迭的过程中股价也大幅上涨。根据彭博亿万富豪指数，他的六个子女都已成为亿万富翁。
香港大学政治系客座教授亚历杭德罗·雷耶斯说：“施至成是菲律宾更有前瞻性和更精明的商界巨头之一，他对公司接班问题的关注比大多数巨头要好。”
报道称，他的继承人共拥有SM约44%的直接股份。SM涉足零售、房地产开发、银行和物流领域。根据彭博亿万富豪指数，六个子女资产净值共计107亿美元（1美元约合6.8元人民币）。剩下的集团股份都属于施至成——直接拥有、通过其妻子以及通过家族持有的控股公司拥有。
根据彭博亿万富豪指数，施至成家族176亿美元的财富相当于菲律宾年度国内生产总值的5%以上，自杜特尔特竞选胜利以来其财富增加了超过30亿美元，多于东南亚任何家族。
4月份出任SM投资公司总裁的弗雷德里克·迪本西奥说，SM集团被投资者看做是菲律宾快速增长经济的代表。
报道称，施至成的长女施蒂丝最近接受美国消费者新闻与商业频道的采访时，称赞杜特尔特及其对经济的放任政策。她拒绝对其家族的资产净值置评，其家族也拒绝了记者通过控股公司投资者关系部门提出的置评要求。
报道称，施蒂丝及弟弟施汉生是随同杜特尔特访华的代表团成员。雷耶斯说，这表明施家的后代很可能从中菲关系缓和中得益。去年菲律宾的中国游客增加了1/3以上，施至成家族马尼拉梦之城赌场酒店承租人将大大受益。
该集团旗下有60多家购物中心，其中7家在中国。目前该集团正在成都建设一个住宅项目，还计划在厦门和晋江建住宅。晋江是施至成的出生地，SM集团正是在施至成的领导下进军中国。目前该集团在天津兴建的一个超大型购物中心建筑面积超过50万平方米，与五角大楼相当。公司网站说，该购物中心设计的像一朵盛开的花，象征着增长和新的机会。不过中国只占SM集团总收入的2%左右。
报道称，SM在中国的扩张正值施至成试图将财富有序地移交给新一代，包括任命家族以外的职业经理人。通过让所有子女担任高管并给予他们股权，他比其他一些商界巨头更积极主动——虽然他尚未公开指定接班人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost