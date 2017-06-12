“美国领路欧洲跟随”时代结束

香港《亚洲周刊》6月11日（提前出版）发表题为《特朗普引爆了美欧矛盾》的文章称，美国总统特朗普上任以来，内政问题搞得焦头烂额，就在所谓的“通俄门”事件越闹越大之际，他和第一夫人到沙特阿拉伯、以色列等国访问，并出席了七国峰会。他在访问沙特时，和沙特签署超过3800亿美元的投资协议，包括价值1100亿美元的军售协议；他也在以色列受到热烈欢迎。
特朗普出访的前半段无疑很成功，但后半段特别是七国峰会却开得乱七八糟。
文章称，二战后，美国独大独强。1950年后，美国及其欧洲盟友形成的“美欧体制”主宰了整个国际秩序。尤其是在冷战年代，这个体制以反共为主轴，敌我分明，美国可谓主宰一切，欧洲各国不论是由哪个政党执政，都对这个体制毫无意见。
不过，到了后冷战时代，由于苏联瓦解，美国独大，对外更加自以为是，恣意妄为，于是开始扩大反俄行动，肢解南斯拉夫联邦，向俄本土前进，接着又向中东进军。
后冷战的美国独大，世界并没有享受到和平红利，反而危险不安更加扩大，欧洲则无疑成了受害最严重的地区。
美国可以无限制增加军费支出，在世界各地惹事，而要求欧洲同样跟进；但欧洲并非美国，没有一直扩充军费的权力和条件。而且美国穷兵黩武，反俄已使欧洲增加风险，反伊斯兰也使欧洲成为恐袭目标及难民涌往之地。欧洲已犯不着追随美国脚步，这也是欧洲在英国率领下逐年减少军费的原因。
文章称，欧洲从21世纪起已远离战后的经济扩张年代，经济不振引发欧元危机，而美国并无伸出援手，只是在那里说三道四。所以，各国反欧元危机的政党几乎毫无例外都是反美政党。美欧一体的共识开始出现裂痕，而且逐渐扩大。
欧洲虽是没落的帝国，但传统的世界责任感仍然极强。对于地球暖化，欧洲从《京都议定书》开始，直到巴黎气候峰会，都坚持发达国家必须先行，作为世界表率。但美国共和党却自私挂帅，坚持所谓的暖化问题从头开始就是个“迷思”及“骗局”，目的是要削弱美国的全球竞争力。共和党的这种意识形态到了特朗普上台后变本加厉，他主张加强开发石油，使用更多化石燃料，让美国势力独大，一切以美国为优先。所以人们估计，在特朗普率领下，美国与欧洲必定越行越远。
美国前驻北约大使伊沃·达尔德说：“美国领路而欧洲跟随的时代结束了。”
文章称，特朗普这次出国访问，后半段状况百出。他参加北约峰会，指责北约国家没有负担足够的军费，这番谈话使得各国相当尴尬。特朗普也对美德贸易大放厥词，他的种种表现都使得美欧关系裂痕扩大。
德国总理默克尔对特朗普重炮轰击。她表示，和特朗普讨论问题“非常艰难，甚至可以说不理想”。她也说，七国峰会是“六国联手对抗一个美国”，表示特朗普已造成西方世界联盟的分裂，美英不再是可靠的盟友，欧洲“必须掌握自己的命运”。
默克尔是个很少说重话的领导人。难怪她说出这么重的话之后，《纽约时报》报道，“美国领路的时代已结束”；《华盛顿邮报》也表示，当美国决定不再像过去那么需要盟邦，美国的欧洲盟友开始要自寻安排，七大工业国等于已走向分裂。
文章称，特朗普的访欧可能是个重要指针，它显示美国的恣意而为已使战后迄今的美欧联盟走向分裂。
前几年，英国的智库专家马克·伦纳德就写了一本策略著作，表示美国是个强权力，最后一定逐渐凋谢；欧洲乃是弱权力，主张与人为善，因此弱权力必定优于强权力。欧洲不反俄不反中，主张开放合作，对21世纪必有更大影响力。最近美欧交恶，但5月31日至6月2日，中国总理出访德国和比利时，将带动中欧关系走向互利合作的双行道。中欧合作扩大，必将有正面贡献。
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