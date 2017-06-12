请求美军为反恐提供支援，菲律宾被指仍然依赖美国军力

美国向菲律宾军队提供有人驾驶飞机和无人机以支援后者正在进行的重新控制该国南部一座城市的战斗。这座城市被与“伊斯兰国”组织（IS）相关的武装分子占领。
据美国《防务新闻》周刊网站6月10日报道，当地媒体在报道菲律宾武装力量与棉兰老岛马拉维城中的武装分子的战斗时，拍摄到西方人员在战场附近操纵美国生产的RQ-20“美洲豹”无人机的画面，还在其他场合拍摄到一架P-3C“猎户座”侦察机在城市上空盘旋的画面。
在马拉维上空看到的P-3C“猎户座”侦察机上有清楚的美国海军标志，而且几乎肯定是在用光电设备和其他机上系统执行持续监视和情报收集任务，类似于它在伊拉克和阿富汗为地面部队发挥的作用。
RQ-20“美洲豹”无人机能够执行类似的任务，不过与P-3C相比，更多是在战术层面上支援菲律宾军队打击穆特组织和“阿布沙耶夫”反政府武装的作战行动。这两个组织此前都宣誓效忠IS。
9日有13名菲律宾海军陆战队员丧生，另有40人受伤，这是菲律宾武装力量伤亡最为惨重的一天。自战斗开始以来，已有58名军人阵亡。
美国太平洋特种作战司令部的一名女发言人在回答《防务新闻》提问时说，应菲律宾政府的请求，“美国特种部队正在协助菲律宾武装力量目前在马拉维的作战行动，帮助其地面指挥官打击穆特组织和‘阿布沙耶夫’反政府武装”。
另据美国《华尔街日报》网站6月10日报道，美国特种部队向正在与占领马拉维的与IS相关的武装组织作战的菲律宾军队提供支援。已持续19天的激烈战斗至少造成217人丧生。
报道称，10日首次披露美国参与了这场战斗，这表明虽然菲律宾总统杜特尔特自去年上台以来反美情绪高涨，但马尼拉仍然依赖华盛顿的军力。
马拉维战斗的导火索是菲律宾当局试图逮捕IS在菲南部的一个恐怖组织的头目，从而引发数年来最激烈的战事。菲律宾武装力量正努力把极端的穆特组织武装人员从他们在城里的最后防御工事中驱逐出去，并解救可能被劫持的约200名人质。
报道称，美国驻菲使馆10日在一份声明中说，美国特种部队在向马拉维的菲军提供支援，但声明没有提供详细情况。声明说：“就像以往一样，我们定期与菲律宾伙伴进行高级别磋商以支持杜特尔特政府的反恐行动。”
菲军方的一名发言人10日证实，美国在提供技术支持和情报。
美联社报道，9日在马拉维上空看到美海军的一架P-3C“猎户座”侦察机于正在向武装分子阵地发射火箭的菲律宾直升机上方飞过。菲军方的一名官员对美联社说，美国正在提供“非战斗援助”。
虽然这是当局首次证实美国参与了这场战斗，但自2000年初开始，美军一直在南部向菲军队提供支援。
报道称，不过，自杜特尔特上台和开始疏远美国以来，菲美关系——菲律宾是美国的传统盟友和前殖民地——变得紧张。杜特尔特称希望奉行独立的外交政策，他还欣然接受中国的经济投资和淡化在南中国海对立的主权要求。
报道称，杜特尔特去年扬言要取消美国在菲律宾的长期军事部署，称美在菲驻军没有帮助解决长期存在的冲突。这一威胁没有付诸行动，但两国关系依然紧张。
不过美国一名国防官员日前对《华尔街日报》说，任何时候在菲律宾都驻有300名至500名美军，其中大约50名至100名是执行训练、顾问和援助任务的特种兵，而且反恐是一个重点。这名官员称，这些美军没有“参加战斗”。
马拉维战事导致杜特尔特宣布在棉兰老岛实行军事管制，这场战事也是对其解决已持续几十年的分裂分子和叛乱的决心的考验。
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