中国严打新型毒品获国际赞许 “列管”物质达138种

加媒称，中国宣称已成功杜绝某些合成阿片类药物的出口。这些药物因在海外引发严重危机而受到谴责。美国和加拿大去年共发生6万多起因过量服用这些药物而引发死亡的事件。
据加拿大《环球邮报》网站6月19日报道，中国被称为芬太尼和其他强效药物的全球最大生产者，而它承认正在被地下药剂师甩在身后——这些人研制新配方的速度令法律望尘莫及。中国公安部禁毒局官员于海斌说：“我感觉这就像是一场赛跑，永远在追赶这些犯罪分子。”
中国有关部门6月19日说，自7月1日起，他们将对四种“新精神活性物质”进行“列管”，也就是对这些合成药物施加禁令。至此，中国已经对138种新精神活性物质进行列管。
报道称，在2月份提交给美中经济与安全评估委员会的一份报告中，芬太尼被称为“中国向美国出口的致命物质”。报告还称中国是“美国芬太尼的主要来源”。然而，中国辩称，它已经在尽最大努力加以应对。于海斌说，中国现在禁掉的新精神活性物质比联合国还要多。
报道称，中国已经将矛头对准线上卖家，加大了离境包裹——被他们认为存在“高风险”——的X光检查力度，并且组建了一个能够快速检测并对新物质施加禁令的专家委员会。据6月19日公布的数据，自2015年10月以来，中国已经缴获1753千克新精神活性物质。
有些官员说，增补进违禁目录的药物很快就会消失不见。在制定非法合成药物的初始目录前，目录中的药物在所发现的供出口新精神活性物质中占95%。如今，它们的占比只有17%。中国国家禁毒办副主任邓明说，中国已经有效限制了新精神活性物质的出口。
报道称，中国付出的努力已经赢得国际社会的赞许。美国毒品管制局驻北京专员贾斯廷·斯库曼说：“中国对这类物质的控制会对美国产生重大影响。”
然而，“未被列管”的合成药物的数量已经在迅速增加。此类药物可能是某些毒品的变体，其分子层面的细微差异意味着这些药物并没有正式被列为违禁品。
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