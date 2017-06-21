巴黎航展“众星云集”：F-35首秀 美新无人机性能强悍

美国《国防》月刊网站6月19日发表题为《F-35联合攻击战斗机在巴黎航展首秀》的报道称，经过一番大张旗鼓的宣传，F-35A联合攻击战斗机19日在巴黎航展上进行了它的世界首次航空表演首秀。
两架从犹他州希尔空军基地派来的飞机于13日降落在巴黎。19日，在布尔歇机场上空，机组人员首次在一个国际航展上进行飞行表演。
空军F-35联合攻击战斗机整合办公室主任托德·坎特伯雷说，本次航展对该机型而言是一个重要里程碑。
他在飞机升空前举行的一个简报会上对记者说：“F-35参加巴黎航展是美国支持我们的北约盟友以及联盟伙伴的一个明确信号。它表明我们在整个欧洲安全和稳定事务上的既定利益，以及没有任何一个国家能够单枪匹马应对当今的安全挑战这一点。”这款新飞机的亮相旨在“向他们保证我们百分之百致力于北约的事业，而且我们具备响应任何必要行动的能力”。
坎特伯雷说，洛克希德-马丁公司的飞行员在巴黎航展上驾驶F-35飞机。
坎特伯雷指出，除了参加巴黎航展，F-35A飞机最近还实现了众多里程碑。其中包括该机型在去年夏天拥有了初步作战能力，后面又完成了首次海外训练，以及向英国、爱沙尼亚和保加利亚进行部署，并参加在内华达州内利斯空军基地举行的“红旗”演习。
坎特伯雷说，F-35也被若干问题困扰，包括最近在亚利桑那州卢克空军基地发生的5起事件——飞行员在飞行中遇到“生理问题”。
他指出，尽管有报道说这些飞行员遇到类似于缺氧的情况，导致他们迷失方向和出现眩晕，但坎特伯雷指出，真正导致这种情况的可能是其他原因，空军迄今还无法确定。
由于上述事件，基地的F-35飞机都已经停飞。此外，空军还成立了一支由联合项目办公室官员、业内专家以及空军和医务人员组成的行动小组，以期对这些事件进行调查。
坎特伯雷说，空军最终或许会允许飞行员再次驾驶F-35飞机升空，不过届时会对飞机的爬升高度设定上限。
美国《国防》月刊网站6月19日报道称，美国德事隆系统公司的一名主管6月19日说，该公司研制的一种新型战术无人机可以让士兵获得更强的能力。
德事隆公司无人机系统高级副总裁和总经理比尔·厄比说：“我们的客户现在比以往任何时候都需要一个更快、更长航时以及更强大的平台。”
他在巴黎航展期间举行的一个发布会上说，该公司将推出新型的Group 3无人机——Nightwarden，该飞机的重量为55到1320磅（1磅约合0.45千克）。
厄比说，这种无人机从外形上看很像该公司的“影子”M2，但灵活性和作战能力都较后者有所增强，是“下一代”平台。
该系统的飞行范围为1100公里。它还有可选择的卫星通信组件，使之可以在视线之外与控制者联系。
他说，这使得“Nightwarden拥有Group 4无人机等大型平台普遍具有的性能，中高空、长航时系统”。
该无人机的最大起飞重量为750磅，有效载荷高达130磅。这使得它可以安装多个组件，包括各种情报、监视和侦察组件和有效载荷。它还可以携带武器，比如德事隆系统公司的“复仇女神”轻型制导武器。
厄比说，Nightwarden的特色还包括拥有一个新型发动机。这在“降低噪音的同时还增强了推进力，而且较该公司之前的战术无人机拥有更大的电功率”。
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